Врач-педиатр рассказала об осложнениях при затяжном насморке

Причины затяжного насморка могут быть разными, и зависят от его вида. Обычный или слизистый ринит является самым распространенным и может быть результатом недолеченной острой формы насморка. Он может проявиться в виде атрофической или гипертрофической формы. Атрофический ринит характеризуется сухостью, болью и жжением слизистой, присутствием корочек в носу, при удалении которых может появиться кровь. Гипертрофический ринит проявляется отеком слизистой, что приводит к заложенности носа, гнусавости и затруднению дыхания, пишет ИА RuNews24.ru.