Врач-педиатр рассказала об осложнениях при затяжном насморке

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Врач-педиатр Татьяна Немальцева сообщила, что насморк обычно проходит самостоятельно за 7-10 дней. Однако, если он не исчезает в течение 14 дней, это может быть признаком затяжного ринита. При этом могут возникнуть такие симптомы, как корочки в носу, сухость и жжение слизистой, нарушение или потеря обоняния, заложенность носа, головная боль и ухудшение общего самочувствия.
Причины затяжного насморка могут быть разными, и зависят от его вида. Обычный или слизистый ринит является самым распространенным и может быть результатом недолеченной острой формы насморка. Он может проявиться в виде атрофической или гипертрофической формы. Атрофический ринит характеризуется сухостью, болью и жжением слизистой, присутствием корочек в носу, при удалении которых может появиться кровь. Гипертрофический ринит проявляется отеком слизистой, что приводит к заложенности носа, гнусавости и затруднению дыхания, пишет ИА RuNews24.ru.
Аллергический ринит возникает из-за аллергической реакции на аллерген. Его симптомы включают обильные водянистые выделения, зуд глаз, слезотечение и частое чихание.
Вазомоторный ринит, связанный с нарушением тонуса сосудов слизистой носа, также может вызывать затяжной насморк. Это может быть вызвано различными раздражителями и привести к отеку, затрудненному дыханию и большим водянистым выделениям. К этому виду относятся медикаментозный ринит, вызванный чрезмерным использованием сосудосуживающих капель, гормональный ринит (например, у беременных женщин или подростков), а также холодовой ринит.
Грудным детям также может быть свойственен затяжной ринит. У детей в возрасте до трех месяцев это может быть физиологический насморк, который не требует лечения. В этом случае носовые проходы просто узкие, и необходимо только аккуратно промывать их физиологическим раствором.
Немальцева отметила, что затяжной насморк является опасным и требует внимания. Если не лечить его или использовать сосудосуживающие препараты без контроля, могут возникнуть осложнения, такие как хронический ринит, гайморит, фронтит, отит, бронхит, тонзиллит, трахеит или пневмония. Поэтому важно своевременно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Если симптомы сохраняются более 14 дней, стоит обратиться к оториноларингологу (ЛОРу).