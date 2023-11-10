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На Втором Российском винодельческом форуме обсудили стратегии поддержки виноделов

На Втором Российском винодельческом форуме обсудили стратегии поддержки виноделов

10 ноября 2023, 17:15
На Втором Российском винодельческом форуме были рассмотрены программы государственной поддержки виноделия. Пленарная сессия под названием «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» прошла 9 ноября в рамках Российского винодельческого форума.

Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства РФ. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.

Основным вопросом обсуждения стало определение ключевых направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, виноградарство и виноделие в России в последние годы претерпели заметные изменения, став одной из наиболее динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. Площади виноградных насаждений увеличиваются, а культура виноделия и качество российских вин повышаются.

Патрушев подчеркнул, что общая площадь виноградных насаждений в прошлом году превысила 100 тыс. га, а в этом году планируется добавить еще более 5 тыс. га новых виноградников. С учетом обновления старых насаждений общая площадь достигнет 103 тыс. га. Прогнозируется хороший урожай винограда — более 760 тыс. тонн. Кроме того, продолжается стабильный рост объема производства виноматериала.

Как подчеркнул министр, в целом все механизмы госрегулирования и поддержки, предусмотренные в том числе законом «О вине», ежегодно подтверждают свою эффективность. Они позволяют обеспечить баланс на рынке винограда и вина, стимулируя развитие отрасли.

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил важность протекционистских мер, повышения заградительных пошлин и повышения ставки акциза, возвратного для отечественных виноделов. Ключевым для дальнейшего развития отрасли сектором, по мнению Виктора Евтухова, является производство винодельческого оборудования и продвижение российского вина.

В ходе форума также было анонсировано обсуждение закона о 50-процентной доле российских вин в ретейле. Кроме того, участники отметили важность обсуждения темы рекламы отечественного вина в СМИ, развития маркетинга российского вина.

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