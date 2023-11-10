На Втором Российском винодельческом форуме обсудили стратегии поддержки виноделов

Патрушев подчеркнул, что общая площадь виноградных насаждений в прошлом году превысила 100 тыс. га, а в этом году планируется добавить еще более 5 тыс. га новых виноградников. С учетом обновления старых насаждений общая площадь достигнет 103 тыс. га. Прогнозируется хороший урожай винограда — более 760 тыс. тонн. Кроме того, продолжается стабильный рост объема производства виноматериала.