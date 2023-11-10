На Втором Российском винодельческом форуме обсудили стратегии поддержки виноделов

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства РФ. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.
Основным вопросом обсуждения стало определение ключевых направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, виноградарство и виноделие в России в последние годы претерпели заметные изменения, став одной из наиболее динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. Площади виноградных насаждений увеличиваются, а культура виноделия и качество российских вин повышаются.
Патрушев подчеркнул, что общая площадь виноградных насаждений в прошлом году превысила 100 тыс. га, а в этом году планируется добавить еще более 5 тыс. га новых виноградников. С учетом обновления старых насаждений общая площадь достигнет 103 тыс. га. Прогнозируется хороший урожай винограда — более 760 тыс. тонн. Кроме того, продолжается стабильный рост объема производства виноматериала.
Как подчеркнул министр, в целом все механизмы госрегулирования и поддержки, предусмотренные в том числе законом «О вине», ежегодно подтверждают свою эффективность. Они позволяют обеспечить баланс на рынке винограда и вина, стимулируя развитие отрасли.
Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил важность протекционистских мер, повышения заградительных пошлин и повышения ставки акциза, возвратного для отечественных виноделов. Ключевым для дальнейшего развития отрасли сектором, по мнению Виктора Евтухова, является производство винодельческого оборудования и продвижение российского вина.
В ходе форума также было анонсировано обсуждение закона о 50-процентной доле российских вин в ретейле. Кроме того, участники отметили важность обсуждения темы рекламы отечественного вина в СМИ, развития маркетинга российского вина.