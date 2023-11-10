Детский мир на окраине Великого Новгорода

С 2019 года в Новгородской области построили пять школ и восемь детских садов почти на три тысячи мест для детей разных возрастов. Образовательные успехи выражаются в том, что область входит в топ-5 регионов России с самым высоким средним баллом ЕГЭ при зачислении на бюджетное обучение, уступая только таким гигантам как Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.