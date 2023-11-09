Зафиксирован рост цен на съёмное жилье в России

Специалисты утверждают, что повышение спроса на аренду связано с общим ростом ипотечных кредитов и рыночной стоимости недвижимости. Поэтому съемное жилье становится более привлекательным вариантом для проживания. В то же время владельцы жилых помещений жалуются на высокие расходы, связанные с содержанием и ремонтом квартир.