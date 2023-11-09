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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Зафиксирован рост цен на съёмное жилье в России

9 ноября 2023, 11:46
Эксперты утверждают, что аренда жилья для россиян становится все дороже. По их оценкам, особенно это затрагивает однокомнатные квартиры, где стоимость аренды за октябрь выросла на 7%, пишет Pravda.Ru.

Двухкомнатные квартиры подорожали на 5,9%, а трехкомнатные — на 4,5%. Исследователи сообщили об этом в своем отчете.

Однако есть и исключения — города, где сезонность аренды играет большую роль, например, Сочи и другие курортные места.

Специалисты утверждают, что повышение спроса на аренду связано с общим ростом ипотечных кредитов и рыночной стоимости недвижимости. Поэтому съемное жилье становится более привлекательным вариантом для проживания. В то же время владельцы жилых помещений жалуются на высокие расходы, связанные с содержанием и ремонтом квартир.

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