Зафиксирован рост цен на съёмное жилье в России

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Двухкомнатные квартиры подорожали на 5,9%, а трехкомнатные — на 4,5%. Исследователи сообщили об этом в своем отчете.
Однако есть и исключения — города, где сезонность аренды играет большую роль, например, Сочи и другие курортные места.
Специалисты утверждают, что повышение спроса на аренду связано с общим ростом ипотечных кредитов и рыночной стоимости недвижимости. Поэтому съемное жилье становится более привлекательным вариантом для проживания. В то же время владельцы жилых помещений жалуются на высокие расходы, связанные с содержанием и ремонтом квартир.