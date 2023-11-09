Зафиксирован 8% рост цен на российский седан Lada

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Также подорожали иномарки Renault Logan и Honda Stepwagon — цены на них выросли на 7% и теперь начинаются от 749 тысяч и 2 миллионов 200 тысяч рублей соответственно. Видимый рост цен также затронул Volkswagen Jetta, который теперь можно приобрести начиная с 1 миллиона 400 тысяч рублей.
Корейские автомобили Kia Rio, выпущенные с 2009 по 2011 годы, и Hyundai Getz подорожали на 6%. Их стоимость теперь начинается от 669 и 581 тысяч рублей соответственно. В то время как 9-летние Mercedes-Benz V-Class, BMW 5-Series и Lexus NX, выпущенные с 2017 по 2021 годы, стали дешевле на 4%. Средние цены на них теперь составляют 7 миллионов 300 тысяч рублей, 6 миллионов 200 тысяч рублей и 3 миллиона 900 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщает carsweek.ru.