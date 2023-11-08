В МСП Банке можно оформить экспресс-кредиты до 8 млн рублей по одному документу

Согласно заявлению Александра Исаевича, гендиректора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка, упрощение процедуры кредитования — это закономерное изменение, ставшее следствием перезапуска рабочих процессов финансовой организации. Система АИС НГС в МСП Банке была пересобрана, в результате чего она стала более клиентоориентированной и понятной на интуитивном уровне. При подаче заявки значительный объем данных сейчас подгружается автоматически из открытых источников, в частности, из СПАРК и ЕГРЮЛ, что позволяет экономить время при внесении информации и улучшает скоринг на стороне банка.