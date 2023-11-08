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В МСП Банке можно оформить экспресс-кредиты до 8 млн рублей по одному документу

В МСП Банке можно оформить экспресс-кредиты до 8 млн рублей по одному документу

8 ноября 2023, 08:29
Фото: 1MI
В дочерней организации Корпорации МСП — МСП Банке — были изменены условия кредитования на развитие бизнеса. В настоящее время оформить любой экспресс-кредит на сумму не более 8 млн рублей можно по одному документу — российскому паспорту.

В числе доступных для экспресс-кредитования — программы льготного финансирования, в рамках которых до 30 ноября установлена ставка от 12,5%, пишет lenta.ru.

Согласно заявлению Александра Исаевича, гендиректора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка, упрощение процедуры кредитования — это закономерное изменение, ставшее следствием перезапуска рабочих процессов финансовой организации. Система АИС НГС в МСП Банке была пересобрана, в результате чего она стала более клиентоориентированной и понятной на интуитивном уровне. При подаче заявки значительный объем данных сейчас подгружается автоматически из открытых источников, в частности, из СПАРК и ЕГРЮЛ, что позволяет экономить время при внесении информации и улучшает скоринг на стороне банка.

По словам Ивана Подберезняка, председателя правления МСП Банка, бизнесмены теперь имеют отличную возможность привлечь финансирование по ставкам, значительно ниже рыночных, в кратчайшие сроки. Банком при этом не взимаются дополнительные комиссии, финансовые средства поступают без залога и поручительств на расчетный счет любого российского банка.

Сообщается, что МСП Банк оказывает поддержку предпринимателям в соответствии с положениями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курируемого первым зампредседателя российского правительства Андреем Белоусовым.

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