Традиции и приметы 9 ноября

История этой даты начинается в III веке, когда жила великомученица Параскева. Она родилась в благочестивой христианской семье в Малой Азии. Родители дали ей имя Параскева в честь дня распятия Иисуса Христа, так как этот день называется «пятница». По преданию, ее отец был богатым сенатором, но Параскева уже в юном возрасте решила отказаться от материальных благ и начала вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан взошел на престол, начались гонения на христиан. Параскеву схватили, подвергли жестоким пыткам и казнили, пишет Общественная служба новостей.