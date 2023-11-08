Традиции и приметы 9 ноября

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
История этой даты начинается в III веке, когда жила великомученица Параскева. Она родилась в благочестивой христианской семье в Малой Азии. Родители дали ей имя Параскева в честь дня распятия Иисуса Христа, так как этот день называется «пятница». По преданию, ее отец был богатым сенатором, но Параскева уже в юном возрасте решила отказаться от материальных благ и начала вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан взошел на престол, начались гонения на христиан. Параскеву схватили, подвергли жестоким пыткам и казнили, пишет Общественная служба новостей.
В России 9 ноября (27 октября по старому стилю) был днем, когда принято было давать обеты — обещания сделать какую-то работу или выполнить нужное дело. Эти обеты давались перед освященными иконами и крестами. Например, крестьянки могли обещать вышить пелену для иконы Девы Марии за одну ночь. Наши предки верили, что если исполнить обет, то святая Параскева наградит своей милостью и исполнит самые сокровенные желания.
Если в семье случалась беда, то полагалось дать зарок и выполнить его в полном молчании. На следующий день люди отправлялись в церковь и молились святой Параскеве, просив ее о помощи и веря, что беда и несчастья уйдут.
Существуют также приметы, связанные с этим днем. Например, если утром на улице плотный туман, значит скоро начнутся теплые дни. Если ветви деревьев покрыты инеем, то ожидаются сильные морозы на неделе. Если гуси ходят по ледяной земле, то это означает, что зима отступит. Люди, рожденные в этот день, считаются энергичными, благодушными и храбрыми.
Однако есть и приметы, связанные с неудачами. Например, если женщина загадает, что хочет встретить своего будущего мужа, то считается, что она может остаться одинокой до конца жизни. Также сны, связанные с бытовыми делами, могут быть предсказательными.
В этот день отмечают именины следующих людей: Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан.