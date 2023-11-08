Переговоры между Байденом и Си Цзиньпином состоятся 15 ноября

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Согласно информации от Kyodo, международная встреча запланирована на территории Сан-Франциско и подготовка к ней уже почти завершена, пишет Pravda.Ru.
Важно отметить, что встреча Байдена и Си Цзиньпина будет проходить в рамках саммита лидеров государств АТЭС, как сообщается в статье.
Представители Китая пока не подтвердили информацию о готовности своего высокопоставленного руководителя принять участие в работе данного саммита.