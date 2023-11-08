Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Переговоры между Байденом и Си Цзиньпином состоятся 15 ноября

8 ноября 2023, 10:04
Президент США Джо Байден намеревается встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Планируется, что переговоры состоятся 15 ноября.

Согласно информации от Kyodo, международная встреча запланирована на территории Сан-Франциско и подготовка к ней уже почти завершена, пишет Pravda.Ru.

Важно отметить, что встреча Байдена и Си Цзиньпина будет проходить в рамках саммита лидеров государств АТЭС, как сообщается в статье.

Представители Китая пока не подтвердили информацию о готовности своего высокопоставленного руководителя принять участие в работе данного саммита.

Подпишитесь
Бесконечная война
Вчера, 10:35
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Сегодня, 07:47
Колбаса, масло и сметана. Какие продукты в Омской области дорожают быстрее всего
Сегодня, 03:22
В Омской области выросла средняя предлагаемая зарплата. Кому готовы платить больше
Сегодня, 04:33
Жители села под Омском остались без отопления из-за аварии на котельной
Сегодня, 06:13
Новый год не за горами. Сколько стоит в Омске заказать Деда Мороза на праздник
Сегодня, 07:28