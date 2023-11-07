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Published Сегодня, 09:42

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Bloomberg: Российский «бум» на недвижимость приходит к концу

7 ноября 2023, 09:42
Недвижимость в Дубае больше не вызывает интерес россиян из-за резкого повышения цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на брокеров, пишет Pravda.Ru.

По мнению экспертов, покупки недвижимости в Дубае значительно замедлились за последние несколько месяцев. Они связывают это с падением российской валюты по отношению к доллару и ростом стоимости недвижимости в Дубае, который составил около 30% за два года.

Глава местного агентства недвижимости Driven Properties Абдулла Аладжаджи отмечает, что с июня по август российские клиенты приобрели недвижимость в Дубае на общую сумму $39,9 млн. В то же время было продано недвижимости на $75,1 млн. Россияне были пятой важной группой иностранных покупателей жилой недвижимости в Дубае. Эксперты отмечают, что наибольшее снижение спроса среди российских клиентов наблюдается на рынке элитной недвижимости.

Тем не менее, по словам опрошенных брокеров, хотя спрос среди россиян снижается, на местном рынке появляется все больше европейцев, американцев, китайцев и сингапурцев. Основными покупателями остаются индийцы и британцы.

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