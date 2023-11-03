Как заменить хлеб в рационе при похудении

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Хлеб следует готовить на основе цельнозерновой муки. Об этом рассказала Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Вместо обычного хлеба можно выбрать:
— Бездрожжевой хлеб из различных видов муки.
— Черный хлеб с добавлением семечек.
— Ржаной хлеб.
— Выпечку из цельнозерновой муки.
— Семенной хлеб.
— Хлеб из натуральной ржаной муки.
— Хлеб из пророщенного зерна.
— Хлеб на закваске.
Замена хлеба должна происходить постепенно. На первом этапе рекомендуется уменьшить размер порций и использовать хлеб только для приготовления бутербродов с нежирной курицей или рыбой.
Если вы хотите заменить хлеб в своем рационе, то можно использовать следующие продукты:
— Хлебцы, которые содержат больше клетчатки и являются более низкокалорийной и полезной альтернативой обычному хлебу.
— Салатные листья вместо булочек для бургеров.
— Цукини вместо хлеба для тостов.
— Лаваш идеально подходит для приготовления бутербродов.
— Лепешки из бобовых, которые можно использовать как основу для бутербродов.
Однако необходимо помнить о мере. Если вы готовы к радикальным изменениям в своих привычках и стремитесь быстро перейти к правильному питанию, то готовьтесь отказаться от хлеба в своем рационе.