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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Как заменить хлеб в рационе при похудении

3 ноября 2023, 08:34
При снижении веса рекомендуется выбирать хлеб с низким гликемическим индексом, содержащий большое количество клетчатки, белка и витаминов группы В, а также минеральных солей и каротиноидов.

Хлеб следует готовить на основе цельнозерновой муки. Об этом рассказала Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Вместо обычного хлеба можно выбрать:

— Бездрожжевой хлеб из различных видов муки.

— Черный хлеб с добавлением семечек.

— Ржаной хлеб.

— Выпечку из цельнозерновой муки.

— Семенной хлеб.

— Хлеб из натуральной ржаной муки.

— Хлеб из пророщенного зерна.

— Хлеб на закваске.

Замена хлеба должна происходить постепенно. На первом этапе рекомендуется уменьшить размер порций и использовать хлеб только для приготовления бутербродов с нежирной курицей или рыбой.

Если вы хотите заменить хлеб в своем рационе, то можно использовать следующие продукты:

— Хлебцы, которые содержат больше клетчатки и являются более низкокалорийной и полезной альтернативой обычному хлебу.

— Салатные листья вместо булочек для бургеров.

— Цукини вместо хлеба для тостов.

— Лаваш идеально подходит для приготовления бутербродов.

— Лепешки из бобовых, которые можно использовать как основу для бутербродов.

Однако необходимо помнить о мере. Если вы готовы к радикальным изменениям в своих привычках и стремитесь быстро перейти к правильному питанию, то готовьтесь отказаться от хлеба в своем рационе.

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