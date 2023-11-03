Диетолог рассказал о пользе овощных супов в рационе питания

Диетолог предупреждает, что супы на бульоне из мяса могут быть вредными. Во-первых, они содержат пурины. Избыток этих веществ может привести к камням в почках и проблемам со суставами. Во-вторых, мясной бульон перенасыщен жирными кислотами, которые могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение.