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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Диетолог рассказал о пользе овощных супов в рационе питания

3 ноября 2023, 08:35
Жидкая пища, в особенности супы, очень полезна для работы желудочно-кишечного тракта. Употребление супов в пищу — это национальная традиция многих народов России.

Особенно актуально есть супы зимой, когда климат холодный. Летом мы менее склонны есть горячий суп, а зимой рекомендуется регулярно употреблять теплые супы на обед. Так советует читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Диетолог предупреждает, что супы на бульоне из мяса могут быть вредными. Во-первых, они содержат пурины. Избыток этих веществ может привести к камням в почках и проблемам со суставами. Во-вторых, мясной бульон перенасыщен жирными кислотами, которые могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение.

Диетолог предлагает следующие советы:

— Обратите внимание на овощные супы, они часто являются низкокалорийными и полезными. В целом растительная пища очень полезна. Пару раз в неделю сварите овощной суп. Чечевица и бобовые также являются питательными продуктами, богатыми белком.

— Рыбные супы тоже можно есть два раза в неделю. Это вкусно и полезно. В отличие от мясных продуктов, рыба содержит ненасыщенные жиры, которые не наносят вреда.

— Раз в неделю можно съесть и мясной суп, но лучше выбирать курицу или индейку. Также нежелательно употреблять первый, самый вредный бульон, а лучше варить на втором.

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