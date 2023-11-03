Диетолог рассказал о пользе овощных супов в рационе питания

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Особенно актуально есть супы зимой, когда климат холодный. Летом мы менее склонны есть горячий суп, а зимой рекомендуется регулярно употреблять теплые супы на обед. Так советует читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Диетолог предупреждает, что супы на бульоне из мяса могут быть вредными. Во-первых, они содержат пурины. Избыток этих веществ может привести к камням в почках и проблемам со суставами. Во-вторых, мясной бульон перенасыщен жирными кислотами, которые могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение.
Диетолог предлагает следующие советы:
— Обратите внимание на овощные супы, они часто являются низкокалорийными и полезными. В целом растительная пища очень полезна. Пару раз в неделю сварите овощной суп. Чечевица и бобовые также являются питательными продуктами, богатыми белком.
— Рыбные супы тоже можно есть два раза в неделю. Это вкусно и полезно. В отличие от мясных продуктов, рыба содержит ненасыщенные жиры, которые не наносят вреда.
— Раз в неделю можно съесть и мясной суп, но лучше выбирать курицу или индейку. Также нежелательно употреблять первый, самый вредный бульон, а лучше варить на втором.