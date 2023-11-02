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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Госдуме рассмотрят законопроект против фиктивных браков с иностранцами

2 ноября 2023, 06:23
В Государственной Думе будут рассматривать законопроект, который направлен на противодействие фальшивым бракам с иностранцами.

Предложенные изменения касаются законов о въезде и выезде из России, а также правового положения иностранных граждан в стране, пишет Общественная служба новостей.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что эти шаги необходимы для предотвращения фальшивых браков, которые заключаются исключительно с целью получения российского гражданства.

Основная задача законопроекта заключается в том, чтобы иностранцы или лица без гражданства не могли использовать фиктивные браки или фиктивное отцовство для получения права на постоянное проживание в России.

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