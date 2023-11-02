В Госдуме рассмотрят законопроект против фиктивных браков с иностранцами

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Предложенные изменения касаются законов о въезде и выезде из России, а также правового положения иностранных граждан в стране, пишет Общественная служба новостей.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что эти шаги необходимы для предотвращения фальшивых браков, которые заключаются исключительно с целью получения российского гражданства.
Основная задача законопроекта заключается в том, чтобы иностранцы или лица без гражданства не могли использовать фиктивные браки или фиктивное отцовство для получения права на постоянное проживание в России.