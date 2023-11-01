ЕР: В день народного единства по всей России состоятся праздничные мероприятия

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В 28 субъектах Российской Федерации действуют штабы общественной поддержки «Единой России». Сейчас в них проходит акция «Россия — единая семья», в рамках которой активисты собирают сувенирные наборы для нуждающихся и многодетных семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих из других регионов. Подарки представлены продукцией местного производства, отражающей национальные особенности того или иного региона и его традиции, пишет rostovgazeta.ru.
В штабах «Единой России» пройдет серия мастер-классов, посвященных приготовлению блюд разных национальных кухонь. Кроме этого, в программу празднования вошли показы кинокартин, этнопоказы, Фестиваль культуры народов России и фотовыставки, которые объединяют достижения в субъектах и стране за последние годы.
Активисты и сторонники «Единой России» в Подмосковье приготовят традиционные блюда кухонь разных народов. В Богородском их передадут бойцам СВО, которые находятся на реабилитации в военном госпитале. В Луховицах угощения доставят в центры социальной помощи — их получат дети.
В Иванове в память о военнослужащих СВО состоится второй спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести». В рамках этого мероприятия пройдут соревнования по карате с участием 300 юных спортсменов из одиннадцати регионов. В Кабардино-Балкарской Республике, ДНР, Башкортостане пройдут фестивали ГТО, массовые зарядки и спортивные состязания. Такие же мероприятия организуют в Тамбовской и Липецкой областях.
Молодежный фестиваль «Дружба народов» пройдет в Анапе. Мероприятие предусматривает концертную программу. Также в городе пройдет спортивный фестиваль ГТО «Одна страна — одна команда». Волонтеры «Единой России» из Краснодарского края отправят в зону спецоперации почти 200 тонн гуманитарного груза. Кроме этого, в праздничный день они планируют навестить бойцов, которые находятся на лечении в Новороссийском военном госпитале.
Тульские волонтеры в День народного единства посетят Левобережный район Мариуполя, находящийся под шефством Тульской области. Вместе с местными добровольцами «Молодой Гвардии Единой России» они доставят в школу искусств № 3 Мариуполя художественный инвентарь — краски и мольберты. Также они передадут воспитанникам мариупольского детского сада сладости и книги. Отметим, восстановлением этого дошкольного учреждения занимались строители из Тулы, сообщается на сайте партии ER.RU.
В Амурской, Воронежской и Омской областях пройдут патриотические флешмобы. Такие же мероприятия состоятся и в других регионах — в Донецкой народной республике, Оренбуржье и Нижегородской области. Кроме этого, во многих субъектах 4 ноября пройдут автопробеги — в Волгоградской, Орловской, Рязанской, Саратовской областях, а также на Чукотке, Камчатке и в некоторых других субъектах.
«Традиционно 4 ноября „Единая Россия“ организует в Омской области акции в честь Дня народного единства. Они состоятся во всех районах и в областном центре. Это будут фестивали патриотической направленности, праздничные концерты, флешмобы, спортивные мероприятия, квесты.
В Тюкалинске, например, по уже сложившейся доброй традиции, состоится районный фестиваль национальных культур «Семьей единой мы живем». Праздник в очередной раз покажет дружбу и единство жителей Омской области разных национальностей. В омском штабе общественной поддержки будет организована квест-игра «Единство в нас». Участниками мероприятия станут представители студенческого сообщества и общественных организаций. В рамках квест-игры молодежи предстоит проверить свои знания в области истории российского государства и территориального устройства нашей страны», — рассказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной.