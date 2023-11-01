ЕР: В день народного единства по всей России состоятся праздничные мероприятия

В Амурской, Воронежской и Омской областях пройдут патриотические флешмобы. Такие же мероприятия состоятся и в других регионах — в Донецкой народной республике, Оренбуржье и Нижегородской области. Кроме этого, во многих субъектах 4 ноября пройдут автопробеги — в Волгоградской, Орловской, Рязанской, Саратовской областях, а также на Чукотке, Камчатке и в некоторых других субъектах.