Таиланд разрешает гражданам России находиться на территории до 90 дней без визы

Согласно указу, при пересечении границы российским гражданам, прибывающим без визы, будут выдаваться штампы на 90 дней в паспортах. Важно отметить, что данный документ не предусматривает возможности продления срока пребывания или оформления других видов виз, таких как учебная или рабочая, на основании 90-дневного штампа.