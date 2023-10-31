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Posted 31 октября, 19:34

Published 31 октября, 19:34

Modified 31 октября, 22:27

Updated 31 октября, 22:27

Таиланд разрешает гражданам России находиться на территории до 90 дней без визы

Таиланд разрешает гражданам России находиться на территории до 90 дней без визы

31 октября 2023, 19:34
Таиланд продлил безвизовый режим для россиян на 90 дней, начиная с 1 ноября, при этом новый порядок не позволяет продлить срок пребывания или оформить другую вид визы по 90-дневному штампу.

Продление срока безвизового режима для граждан России в Таиланде до 90 дней было утверждено премьер-министром страны Сеттхой Тхависином. Официальное сообщение об этом было опубликовано Генконсульством РФ в Пхукете в Telegram-канале, пишет 360tv.ru.

Согласно указу, при пересечении границы российским гражданам, прибывающим без визы, будут выдаваться штампы на 90 дней в паспортах. Важно отметить, что данный документ не предусматривает возможности продления срока пребывания или оформления других видов виз, таких как учебная или рабочая, на основании 90-дневного штампа.

Кабинет министров Таиланда поручил Министерству внутренних дел разработать временный приказ, позволяющий гражданам РФ находиться на территории страны без визы до 90 дней. Новые правила вступят в силу с 1 ноября.

Кроме Таиланда, ранее Шри-Ланка приняла решение о бесплатной выдаче виз для российских туристов с целью привлечения до пяти миллионов посетителей в год.

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