Таиланд разрешает гражданам России находиться на территории до 90 дней без визы

Posted 31 октября, 19:34
Published 31 октября, 19:34
Modified 31 октября, 22:27
Updated 31 октября, 22:27
Продление срока безвизового режима для граждан России в Таиланде до 90 дней было утверждено премьер-министром страны Сеттхой Тхависином. Официальное сообщение об этом было опубликовано Генконсульством РФ в Пхукете в Telegram-канале, пишет 360tv.ru.
Согласно указу, при пересечении границы российским гражданам, прибывающим без визы, будут выдаваться штампы на 90 дней в паспортах. Важно отметить, что данный документ не предусматривает возможности продления срока пребывания или оформления других видов виз, таких как учебная или рабочая, на основании 90-дневного штампа.
Кабинет министров Таиланда поручил Министерству внутренних дел разработать временный приказ, позволяющий гражданам РФ находиться на территории страны без визы до 90 дней. Новые правила вступят в силу с 1 ноября.
Кроме Таиланда, ранее Шри-Ланка приняла решение о бесплатной выдаче виз для российских туристов с целью привлечения до пяти миллионов посетителей в год.