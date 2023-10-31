Оргкомитет Конгресса молодых ученых представил программу мероприятий

вызовы, которые сейчас стоят перед страной, вынуждают вести поиск внутренних ресурсов для развития общества и страны в целом. Поэтому нужно воспитывать собственные кадровые ресурсы, расширяя внутренние возможности молодых экспертов и представителей мира науки. Исследовательская работа в области науки — это ценный ресурс для решений, позволяющих ускорить достижение главных целей — экономического благополучия и безопасности Российской Федерации. Страна не находится в вакууме, так как сфера науки является коммуникационной средой, в которой происходит максимально результативное взаимодействие в важнейших сферах: производства, технологий и образования. Конгресс молодых ученых — это целевая площадка, на которой стартуют инновационные идеи и инициативы, имеющие для государства ключевое значение. Об этом сообщает vostokmedia.com.