Оргкомитет Конгресса молодых ученых представил программу мероприятий

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Свыше 70 мероприятий деловой программы конгресса разделены на пять тематических блоков: «Большие вызовы — возможности для развития», «Возможности Десятилетия науки и технологий в России», «Пространство страны — пространство возможностей», «Пространство международного научно-технического сотрудничества» и «Инструменты развития». Помимо этого, событие включает научно-образовательный трек «Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса». Подробные данные о мероприятиях конгресса опубликованы на сайте события — конгресс.наука.рф.
Согласно заявлению Антона Кобякова, советника президента России,
вызовы, которые сейчас стоят перед страной, вынуждают вести поиск внутренних ресурсов для развития общества и страны в целом. Поэтому нужно воспитывать собственные кадровые ресурсы, расширяя внутренние возможности молодых экспертов и представителей мира науки. Исследовательская работа в области науки — это ценный ресурс для решений, позволяющих ускорить достижение главных целей — экономического благополучия и безопасности Российской Федерации. Страна не находится в вакууме, так как сфера науки является коммуникационной средой, в которой происходит максимально результативное взаимодействие в важнейших сферах: производства, технологий и образования. Конгресс молодых ученых — это целевая площадка, на которой стартуют инновационные идеи и инициативы, имеющие для государства ключевое значение. Об этом сообщает vostokmedia.com.
В рамках объявленного главой государства в 2022 году Десятилетия науки и технологий Конгресс молодых ученых является главным событием. Конгресс станет объединяющей площадкой для представителей крупнейших научных школ из разных регионов России, а также научно-образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, известных российских ученых, а главное — молодых экспертов, лауреатов конкурсов грантов, студентов и учеников российских школ и образовательных учреждений других государств.
В оргкомитет Конгресса молодых ученых входят Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования России, а также координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Медиахолдинг 1MI уже в течение двух лет является информационным партнером события.