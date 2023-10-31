Минимальная ставка по программам льготного кредитования в МСП Банке составит 12,5%

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Новые условия касаются кредитных программ «Экспресс-поддержка», «Экспресс-кредит на исполнение контракта», «Туристический льготный экспресс-кредит», «Экспресс-оборотный», «Экспресс-франшиза». Прочие условия, в частности предоставление кредита до 50 миллионов рублей сроком до трех лет без залога, комиссий и страхования, остаются прежними, передает ria.ru.
Комментируя изменения, генеральный директор Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что задача КМСП как института развития — предоставить небольшим компаниям кредиты по ставкам ниже рыночных, поскольку доступность финансирования для них имеет большое значение. Он призвал другие крупные финансовые организации также хотя бы на время сохранить ставки на прежнем уровне. Исаевич напомнил, что сегмент МСП является одним из главных участников структурной перестройки экономики.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что сейчас МСП Банк вплотную работает над перезапуском линейки экспресс-кредитования и намерен ускорить процесс одобрения экспресс-кредитов.
«Помимо этого, будет уменьшено количество документов, необходимых для получения займа», — сказал Иван Подберезняк.
Подать заявку на экспресс-кредиты МСП Банка можно на официальном сайте. Получить кредит по сниженной ставке можно до 30 ноября 2023 года.
Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.