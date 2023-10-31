Минимальная ставка по программам льготного кредитования в МСП Банке составит 12,5%

Комментируя изменения, генеральный директор Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что задача КМСП как института развития — предоставить небольшим компаниям кредиты по ставкам ниже рыночных, поскольку доступность финансирования для них имеет большое значение. Он призвал другие крупные финансовые организации также хотя бы на время сохранить ставки на прежнем уровне. Исаевич напомнил, что сегмент МСП является одним из главных участников структурной перестройки экономики.