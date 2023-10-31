Forbes: Норильск в тридцатке муниципалитетов — лидеров по оплате труда

По результатам данного исследования было установлено, что город Норильск занимает 28-е место по уровню заработной платы, которая составляет 156,9 тысячи рублей. Однако необходимо отметить, что Норильск не попал в список 25 муниципальных образований с самым высоким темпом роста доходов в указанный период времени. Такие результаты свидетельствуют о том, что уровень заработной платы в данном городе всегда был довольно высоким и с течением времени только увеличивается, пишет aif.ru.