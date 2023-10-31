Forbes: Норильск в тридцатке муниципалитетов — лидеров по оплате труда

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По результатам данного исследования было установлено, что город Норильск занимает 28-е место по уровню заработной платы, которая составляет 156,9 тысячи рублей. Однако необходимо отметить, что Норильск не попал в список 25 муниципальных образований с самым высоким темпом роста доходов в указанный период времени. Такие результаты свидетельствуют о том, что уровень заработной платы в данном городе всегда был довольно высоким и с течением времени только увеличивается, пишет aif.ru.
Согласно проведенному исследованию, самая высокая зарплата зафиксирована в Лахта-Ольгине, расположенном в Санкт-Петербурге, и составляет 403,6 тысячи рублей. Также следует отметить Академический округ в Москве со средним доходом в 243,997,5 рубля.
Кроме того, Норильск является лидером по уровню заработной платы в Красноярском крае. В сравнении с жителями Назаровского района, имеющими самый низкий уровень зарплаты в этом регионе (40,656 тысячи рублей), заработная плата в Норильске превышает это значение почти в четыре раза.
Аналитики Forbes также оценили изменение средней зарплаты с учетом инфляции. Оказалось, что в 315 муниципалитетах в 63 регионах инфляция превысила рост заработной платы. Однако Норильск не вошел в этот список, так как основную часть его населения составляют сотрудники компании «Норникель», зарплата которых регулярно пересматривается с учетом инфляции. За период с 2018 по 2022 год заработная плата работников «Норникеля» выросла на 75 процентов, что превышает уровень инфляции.