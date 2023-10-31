Эрлинг Холанд получил приз лучшего нападающего на церемонии в Париже

Кроме того, британский футболист Джуд Беллингем был удостоен награды лучшего молодого игрока года. Ранее он выступал за «Боруссию Дортмунд» и в этом году перешел в «Реал Мадрид». Приз Льва Яшина для вратарей также достался аргентинцу по имени Эмилиано Мартинес, который играет за «Астон Виллу» и за свою национальную команду.