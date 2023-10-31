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Эрлинг Холанд получил приз лучшего нападающего на церемонии в Париже

31 октября 2023, 12:55
Сегодня в Париже были объявлены результаты 67-й церемонии награждения главного индивидуального приза для футболистов, и, как ожидалось, победителем стал Лионель Месси. В настоящее время он играет за американскую команду «Интер Майами», пишет Pravda.Ru.

Месси опередил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (который получил награду лучшего нападающего), Килиана Мбаппе из ПСЖ и одного из самых перспективных молодых игроков Европы Хвичу Кварацхелия из Грузии.

Кроме того, британский футболист Джуд Беллингем был удостоен награды лучшего молодого игрока года. Ранее он выступал за «Боруссию Дортмунд» и в этом году перешел в «Реал Мадрид». Приз Льва Яшина для вратарей также достался аргентинцу по имени Эмилиано Мартинес, который играет за «Астон Виллу» и за свою национальную команду.

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