Минцифры РФ: Количество госпабликов в России за год выросло с 13 до 173 тысяч

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Итогами первого года работы госпабликов в соцсетях поделился Олег Качанов, заместитель главы Минцифры России. Как отметил представитель министерства, за это время была создана крупная система онлайн-представительств государственных структур и учреждений. Госпаблики стали мощным каналом официальной информации. За год их количество возросло с 13 тысяч до 173 тысяч.
На уровне субъектов реализацией закона занимается «Диалог» — головная организация центров управления регионами, пишет atas.info.
Замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что число подписчиков во всех российских госпабликах насчитывает сто пятнадцать миллионов, из них сорок шесть миллионов подписчиков являются уникальными. Цепелев также рассказал о разделении сообществ по территориальному принципу и по тематике.
«Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти», — уточнил Цепелев. При этом он отметил, что развивать госпаблики в регионах — это большая ответственность для ЦУР и АНО «Диалог Регионы».
Платформу «ВКонтакте» ежемесячно посещают 85 миллионов российских пользователей, из них более половины сталкиваются с вопросами, решением которых занимаются госучреждения, либо просто проявляются интерес к работе таких организаций. Об этом рассказал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.
На форуме выступила руководитель Центра управления регионом в Новосибирской области Ольга Соболева. Она назвала точную цифру госпабликов, функционирующих в регионе. Таких публичных страниц насчитывается 3518, а суммарное количество подписчиков достигает 1,9 миллиона. По словам Соболевой, основной вопрос развития госпабликов состоит в обучении специалистов госучреждений, а также их поддержке. Мерами стимулирования могут выступать дополнительные выплаты, рейтинг внутри регионов, благодарственные письма. В 2023 году в ЦУР прошли обучение восемьсот администраторов госпабликов.
По законодательству с 1 декабря 2022 года все госструктуры и госучреждения в обязательном порядке должны вести страницу в ответственных социальных сетях.