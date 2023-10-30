Минцифры РФ: Количество госпабликов в России за год выросло с 13 до 173 тысяч

Итогами первого года работы госпабликов в соцсетях поделился Олег Качанов, заместитель главы Минцифры России. Как отметил представитель министерства, за это время была создана крупная система онлайн-представительств государственных структур и учреждений. Госпаблики стали мощным каналом официальной информации. За год их количество возросло с 13 тысяч до 173 тысяч.