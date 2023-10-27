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ХХ Премия Рунета: Стали известны подробности мероприятия

ХХ Премия Рунета: Стали известны подробности мероприятия

27 октября 2023, 19:42
Фото: РАЭК
На площадке ТАСС завершилась пресс-конференция, в ходе которой организаторы и партнеры одной из самых престижных отраслевых наград поделились подробностями проведения XX Премии Рунета.

Конкурс организован РАЭК (Российской ассоциацией электронных коммуникаций) при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, АНО «Цифровая экономика» и Координационного центра доменов .RU/.РФ. Об этом информирует properm.

Компанию или организацию, чей вклад в развитие интернет-отрасли в РФ в 2022–2023 годы кажется наиболее важным, можно номинировать уже сегодня: на официальном сайте премии.

«Премия Рунета будет вручена уже в юбилейный, 20-й раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета», — отметил директор РАЭК Сергей Гребенников. По его словам, каждый год организаторы премии черпают вдохновение, наблюдая эмоции представителей компаний, выходящих на сцену во время награждения интернет-оскарами — RU-статуэтками. Сергей Гребенников подчеркнул: создавать цифровое будущее страны с его здоровой конкуренцией при поддержке ведущих представителей цифрового контура России — весьма вдохновляющее занятие.

Он также отметил, что было принято решение продлить прием заявок на соискание престижной Премии Рунета до 28 ноября.

В этом году соискателям награды предстоит подать заявки в шести основных номинациях, среди которых «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», «СМИ и массовые коммуникации».

В рамках премии предусмотрены и 8 специальных номинаций: «Подкасты и цифровой контент», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в сети», «Цифровая экономика», «Социальные и благотворительные проекты», «Детский Рунет», «Информационная безопасность», «За вклад в развитие национальных доменов».

Традиционно запланировано народное голосование: пользователям предстоит выбрать блогера года — самую влиятельную персону Рунета, чей вклад в развитие российского сегмента сети Интернет они считают наиболее ценным. Номинировать любимого блогера можно с 27 октября.

Одним из важнейших нововведений года оказалось учреждение специальной награды. Организаторы конкурса выберут топ-10 персон Рунета и топ-10 организаций, которые, по мнению оргкомитета, сделали наибольший вклад в становление интернет-индустрии в России за последние два десятилетия.

Информационную поддержку Премии Рунета традиционно обеспечивает медиахолдинг 1MI.

#Общество
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