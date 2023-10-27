ХХ Премия Рунета: Стали известны подробности мероприятия

«Премия Рунета будет вручена уже в юбилейный, 20-й раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета», — отметил директор РАЭК Сергей Гребенников. По его словам, каждый год организаторы премии черпают вдохновение, наблюдая эмоции представителей компаний, выходящих на сцену во время награждения интернет-оскарами — RU-статуэтками. Сергей Гребенников подчеркнул: создавать цифровое будущее страны с его здоровой конкуренцией при поддержке ведущих представителей цифрового контура России — весьма вдохновляющее занятие.