ХХ Премия Рунета: Стали известны подробности мероприятия

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
Конкурс организован РАЭК (Российской ассоциацией электронных коммуникаций) при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, АНО «Цифровая экономика» и Координационного центра доменов .RU/.РФ. Об этом информирует properm.
Компанию или организацию, чей вклад в развитие интернет-отрасли в РФ в 2022–2023 годы кажется наиболее важным, можно номинировать уже сегодня: на официальном сайте премии.
«Премия Рунета будет вручена уже в юбилейный, 20-й раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета», — отметил директор РАЭК Сергей Гребенников. По его словам, каждый год организаторы премии черпают вдохновение, наблюдая эмоции представителей компаний, выходящих на сцену во время награждения интернет-оскарами — RU-статуэтками. Сергей Гребенников подчеркнул: создавать цифровое будущее страны с его здоровой конкуренцией при поддержке ведущих представителей цифрового контура России — весьма вдохновляющее занятие.
Он также отметил, что было принято решение продлить прием заявок на соискание престижной Премии Рунета до 28 ноября.
В этом году соискателям награды предстоит подать заявки в шести основных номинациях, среди которых «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», «СМИ и массовые коммуникации».
В рамках премии предусмотрены и 8 специальных номинаций: «Подкасты и цифровой контент», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в сети», «Цифровая экономика», «Социальные и благотворительные проекты», «Детский Рунет», «Информационная безопасность», «За вклад в развитие национальных доменов».
Традиционно запланировано народное голосование: пользователям предстоит выбрать блогера года — самую влиятельную персону Рунета, чей вклад в развитие российского сегмента сети Интернет они считают наиболее ценным. Номинировать любимого блогера можно с 27 октября.
Одним из важнейших нововведений года оказалось учреждение специальной награды. Организаторы конкурса выберут топ-10 персон Рунета и топ-10 организаций, которые, по мнению оргкомитета, сделали наибольший вклад в становление интернет-индустрии в России за последние два десятилетия.
Информационную поддержку Премии Рунета традиционно обеспечивает медиахолдинг 1MI.