Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 17:09

Published Вчера, 17:09

Modified Вчера, 17:10

Updated Вчера, 17:10

В проекте бюджета на народную программу «Единой России» заложено 7,7 трлн рублей

В проекте бюджета на народную программу «Единой России» заложено 7,7 трлн рублей

26 октября 2023, 17:09
Фото: ER.RU
Реализация пунктов народной программы «Единой России» в проекте трехлетнего бюджета предусматривает 7,7 трлн рублей. Члены партии единодушно поддержали принятие соответствующего документа в первом чтении 26 октября.

В ходе собрания фракции «Единая Россия» с участием министра финансов Антона Силуанова секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что бюджет получился достаточно сбалансированным, пишет rostovgazeta.ru.

«Что касается народной программы, то все мероприятия, которые нами запланированы, имеют конкретную строчку в бюджете», — сообщил Турчак.

Глава Минфина подчеркнул, что у бюджета России три основных приоритета — это обеспечение оборонной безопасности и вклад в победу, выполнение всех взятых социальных обязательств и обеспечение технологической независимости, а также развитие отечественной экономики.

«Выполнение социальных обязательств — наш приоритет. Все задачи, которые поставил президент в послании и в решениях народной программы, включены в бюджет», — отметил министр.

Как отмечается, индексация МРОТ на 18,5% позволит обеспечить не только рост зарплат почти 5 млн человек, но и в целом увеличение зарплат в бюджетной сфере. На уровень инфляции вырастут пособия, пенсии, маткапитал. С 2024 года пособие по безработице будет ежегодно индексироваться. Поступят средства на реализацию программы по долгосрочному уходу за пенсионерами и инвалидами, которая ранее была принята в 30 регионах, а теперь будет действовать по всей стране.

Увеличатся и расходы на безопасность страны. 10,8 трлн рублей поступят на обеспечение обороноспособности, увеличение закупок для нужд армии, снабжение военнослужащих на передовой. Заложено финансирование и на технологическое развитие России, включая повышенное финансирование на станкостроение (120 млрд рублей). Ежегодно более триллиона рублей будет направляться на развитие сферы дорожного хозяйства.

В частности, по инициативе партии продолжится реализация программ модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья. Многие задачи по поддержке регионов уже решены. Объем трансфертов им составит 3,2 млрд рублей, пишет сайт ER.RU.

По словам Андрея Турчака, поправки, разработанные ко второму чтению, разделены на ряд блоков — развитие села и поддержка аграриев, стимулирование промышленности и обеспечение технологического суверенитета, поддержка образования и науки, социальная сфера.

Также Андрей Турчак выразил слова благодарности в адрес председателя Правительства РФ, вице-премьеров и министров, с которыми партия в тесном режиме работала над проектом бюджета и поправками к нему.

#Общество
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43