В проекте бюджета на народную программу «Единой России» заложено 7,7 трлн рублей

Как отмечается, индексация МРОТ на 18,5% позволит обеспечить не только рост зарплат почти 5 млн человек, но и в целом увеличение зарплат в бюджетной сфере. На уровень инфляции вырастут пособия, пенсии, маткапитал. С 2024 года пособие по безработице будет ежегодно индексироваться. Поступят средства на реализацию программы по долгосрочному уходу за пенсионерами и инвалидами, которая ранее была принята в 30 регионах, а теперь будет действовать по всей стране.