В проекте бюджета на народную программу «Единой России» заложено 7,7 трлн рублей

Posted Вчера, 17:09
Published Вчера, 17:09
Modified Вчера, 17:10
Updated Вчера, 17:10
В ходе собрания фракции «Единая Россия» с участием министра финансов Антона Силуанова секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что бюджет получился достаточно сбалансированным, пишет rostovgazeta.ru.
«Что касается народной программы, то все мероприятия, которые нами запланированы, имеют конкретную строчку в бюджете», — сообщил Турчак.
Глава Минфина подчеркнул, что у бюджета России три основных приоритета — это обеспечение оборонной безопасности и вклад в победу, выполнение всех взятых социальных обязательств и обеспечение технологической независимости, а также развитие отечественной экономики.
«Выполнение социальных обязательств — наш приоритет. Все задачи, которые поставил президент в послании и в решениях народной программы, включены в бюджет», — отметил министр.
Как отмечается, индексация МРОТ на 18,5% позволит обеспечить не только рост зарплат почти 5 млн человек, но и в целом увеличение зарплат в бюджетной сфере. На уровень инфляции вырастут пособия, пенсии, маткапитал. С 2024 года пособие по безработице будет ежегодно индексироваться. Поступят средства на реализацию программы по долгосрочному уходу за пенсионерами и инвалидами, которая ранее была принята в 30 регионах, а теперь будет действовать по всей стране.
Увеличатся и расходы на безопасность страны. 10,8 трлн рублей поступят на обеспечение обороноспособности, увеличение закупок для нужд армии, снабжение военнослужащих на передовой. Заложено финансирование и на технологическое развитие России, включая повышенное финансирование на станкостроение (120 млрд рублей). Ежегодно более триллиона рублей будет направляться на развитие сферы дорожного хозяйства.
В частности, по инициативе партии продолжится реализация программ модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья. Многие задачи по поддержке регионов уже решены. Объем трансфертов им составит 3,2 млрд рублей, пишет сайт ER.RU.
По словам Андрея Турчака, поправки, разработанные ко второму чтению, разделены на ряд блоков — развитие села и поддержка аграриев, стимулирование промышленности и обеспечение технологического суверенитета, поддержка образования и науки, социальная сфера.
Также Андрей Турчак выразил слова благодарности в адрес председателя Правительства РФ, вице-премьеров и министров, с которыми партия в тесном режиме работала над проектом бюджета и поправками к нему.