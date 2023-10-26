Мини-приложение «Госуслуги» расширило функционал в соцсети «ВКонтакте»

«Развитие госпабликов медицинской сферы — важный шаг на пути к открытости и пациентоцентричности системы здравоохранения», — подчеркнул замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Сегодня, уверен он, официальные страницы учреждений это не просто важный канал коммуникаций, источник информации о работе медицинских организаций или место, где можно узнать ответы на актуальные вопросы, но и площадка для получения востребованных услуг. В частности, новое мини-приложение «Запись к врачу» способствует экономии времени как для пациентов, которые могут получить заветный талон за несколько кликов, так и для сотрудников лечебных учреждений, которым не приходится вручную вести запись пациентов. Таким образом, востребованность услуги в доказательствах не нуждается, равно как и то, что она динамично набирает популярность: приложение использовали более 14 тысяч человек, заключил Цепелев.