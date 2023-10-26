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Мини-приложение «Госуслуги» расширило функционал в соцсети «ВКонтакте»

Мини-приложение «Госуслуги» расширило функционал в соцсети «ВКонтакте»

26 октября 2023, 19:46
Фото: 1MI
Мини-приложение «Госуслуги» в социальной сети «ВКонтакте» дополнило список предложенных пользователям услуг. Теперь в сообществах больниц и поликлиник можно будет записаться на прием к врачу.

Соответствующий виджет имеется уже в 66,47% официальных сообществ учреждений здравоохранения: всего это 2975 страниц в социальной сети. Об этом пишет 56orb.

В топ по числу госпабликов с новой функцией вошли Краснодарский край (157 официальных сообществ), Санкт-Петербург (125), Нижегородская область (107). Сразу 15 субъектов РФ отчитались об установке мини-приложения во всех пабликах медицинских учреждений, где осуществляют прием пациентов.

Задачи по внедрению сервиса на уровне субъектов выполняет «Диалог», головная организация центров управления регионами, выступающая в роли координатора проекта по развитию госпабликов.

«Развитие госпабликов медицинской сферы — важный шаг на пути к открытости и пациентоцентричности системы здравоохранения», — подчеркнул замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Сегодня, уверен он, официальные страницы учреждений это не просто важный канал коммуникаций, источник информации о работе медицинских организаций или место, где можно узнать ответы на актуальные вопросы, но и площадка для получения востребованных услуг. В частности, новое мини-приложение «Запись к врачу» способствует экономии времени как для пациентов, которые могут получить заветный талон за несколько кликов, так и для сотрудников лечебных учреждений, которым не приходится вручную вести запись пациентов. Таким образом, востребованность услуги в доказательствах не нуждается, равно как и то, что она динамично набирает популярность: приложение использовали более 14 тысяч человек, заключил Цепелев.

Новой функцией можно воспользоваться на мобильных устройствах. Для этого требуется перейти в официальный паблик учреждения, осуществляющего прием пациентов, например в сообщество больницы или поликлиники. Далее следует выбрать виджет «Запись к врачу» и авторизоваться.

«ВКонтакте» внедряет большое количество обновлений, востребованных нашей аудиторией», — сообщил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов, добавив, что компания интенсивно развивает платформу VK Mini Apps, где бизнесу и социальным организациям создали удобные условия для запуска собственных сервисов, удобных людям.

Ранее сообщалось, что официальные страницы школ и детских садов в соцсети «ВКонтакте» начали запускать мини-приложения от «Госуслуг» для записи детей в кружки или секции.

#Общество
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