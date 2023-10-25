В Уфе два водителя подрались на городской улице

Чтобы остановить нападавшего, Александр пришлось использовать баллонный ключ. Только после этого чиновник прекратил свою агрессию. Александр немедленно обратился в больницу для фиксации своих травм и затем подал заявление в полицию. Абдуллин утверждает, что сам стал жертвой в этой ситуации. Кроме того, в социальных сетях появилось видео, где видно, как Александр нападает на мужчину. Однако, по его словам, у него есть свидетель. В момент драки в машине также был другой человек, который записывал происходящее. Александр надеется, что благодаря его показаниям удалось разрешить данную ситуацию.