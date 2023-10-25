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Posted 25 октября, 11:25

Published 25 октября, 11:25

Modified 25 октября, 11:27

Updated 25 октября, 11:27

В Уфе два водителя подрались на городской улице

25 октября 2023, 11:25
В Уфе на одной из улиц два водителя попали в схватку. По словам студента Александра, причиной конфликта стало то, что он не уступил дорогу автомобилю замдиректора транспортного управления Артура Абдуллина. В результате этого, Абдуллин остановил свой автомобиль и нанес Александру удары.

По словам студента, Абдуллин начал «подрезать» его перед перекрестком. Когда Александр остановился и вышел из машины, чиновник напал на него, пишет Pravda.Ru.

«Я заметил, что он мигает мне сзади, это можно увидеть и на камерах остановки. Он вышел из своей машины. Я подумал, что он хочет сказать мне пару неприятных слов. Я открыл окно и сразу получил удар в лицо. Он пытался вытащить меня из машины», — рассказал молодой человек Телеканалу «360».

В драке также участвовал человек, которого Александр считает сыном Абдуллина. Нападавшие пытались вытащить Александра из автомобиля и даже украли его кроссовки. Когда потерпевший смог выбраться из машины и попытался защититься, нападавшие начали угрожать ему.

Чтобы остановить нападавшего, Александр пришлось использовать баллонный ключ. Только после этого чиновник прекратил свою агрессию. Александр немедленно обратился в больницу для фиксации своих травм и затем подал заявление в полицию. Абдуллин утверждает, что сам стал жертвой в этой ситуации. Кроме того, в социальных сетях появилось видео, где видно, как Александр нападает на мужчину. Однако, по его словам, у него есть свидетель. В момент драки в машине также был другой человек, который записывал происходящее. Александр надеется, что благодаря его показаниям удалось разрешить данную ситуацию.

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