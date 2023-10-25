Медицинская помощь по программе ОМС будет расширена в 2024 году

Posted 25 октября, 07:51
Published 25 октября, 07:51
Modified 25 октября, 07:51
Updated 25 октября, 07:51
Разработан проект программы государственных гарантий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, предусматривающий увеличение расходов на медицину, а следовательно и на спектр предоставляемых медуслуг, пишут newizv.ru.
При этом страховая выплата медучреждению за прием одного пациента по ОМС вырастет на 14%, с 16,8 до 19,2 тыс. рублей. Увеличится и стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре. В 2024 году она составит 102,1 тыс. рублей, в 2025 году — 110,6 тыс. рублей, а в 2026-м — 119,8 тыс. рублей.
Для одного из приоритетных направлений — онкологии — объем услуг в условиях круглосуточного стационара увеличится на 8,7%, дневного — на 7,7%. Перечень медуслуг по экстракорпоральному оплодотворению также вырастет на 2,6%. Для семей с бесплодием в новом году будет бесплатно выполнено не менее 78 тыс. циклов ЭКО.
Со следующего года регионы сами смогут регулировать порядок проведения исследований при помощи ПЭТ/КТ для ранней диагностики рака и скрининга на вирусный гепатит С. Размер средней стоимости лечения гепатита С в дневном стационаре впервые закреплен на федеральном уровне — 143,8 тыс. рублей на застрахованное лицо в 2024 году и 158,3 тыс. рублей в 2026 году.
По программе государственных гарантий в будущем году в поликлиниках появятся кабинеты медико-психологического консультирования. Прием амбулаторно в рамках ОМС будут вести клинические психологи.
Первичная медико-санитарная помощь также остается приоритетным направлением в программе. Финансирование этой помощи планируется существенно увеличить. Более того, объем профилактических мер, включая диспансеризацию и плановые медосмотры, вырастет на 17,3%.
Как пояснили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС), диспансерное наблюдение устанавливается для тех граждан, которые имеют хронические неинфекционные и инфекционные заболевания или высокий риск их развития.
Отдельно в программе рассчитан объем диспансеризации пациентов онкологического профиля, а также страдающих сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. В 2024 году на эти направления выделят 101,5 млрд рублей, в 2025 году — 107,8 млрд рублей, в 2026 году — 114,1 млрд рублей.
«Все это позволит при необходимости проводить дорогостоящие исследования, гарантируя сохранение качества оказания медицинской помощи при диспансерном наблюдении за пациентами, страдающими хроническими заболеваниями», — отметили в ФОМС.