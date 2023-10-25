Медицинская помощь по программе ОМС будет расширена в 2024 году

При этом страховая выплата медучреждению за прием одного пациента по ОМС вырастет на 14%, с 16,8 до 19,2 тыс. рублей. Увеличится и стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре. В 2024 году она составит 102,1 тыс. рублей, в 2025 году — 110,6 тыс. рублей, а в 2026-м — 119,8 тыс. рублей.