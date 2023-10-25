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Posted 25 октября, 12:58

Published 25 октября, 12:58

Modified 25 октября, 12:58

Updated 25 октября, 12:58

Денис Буцаев: В Крыму в 2024 году завершат строительство трех КПО

Денис Буцаев: В Крыму в 2024 году завершат строительство трех КПО

25 октября 2023, 12:58
Фото: 1MI
В ходе рабочей поездки в Крым гендиректор РЭО Денис Буцаев встретился с главой республики Сергеем Аксеновым. Стороны обсудили развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

По словам главы РЭО, сейчас в регионе реализуются сразу три проекта по строительству комплексов по переработке отходов (КПО). Их общая мощность по входящему потоку составит 860 000 тонн отходов в год. Два объекта находятся на этапе строительства. Это экотехнопарк в Сакском районе, годовая мощность которого будет составлять 200 000 тонн ТКО, и экотехнопарк в Белогорском районе мощностью полмиллиона отходов в год. Кроме этого, до конца текущего года запланировано начало строительства экотехнопарка в Ленинском районе мощностью 160 000 тонн мусора в год, сообщает 56orb.ru.

«РЭО выступит подрядчиком строительства данного объекта. Планируется, что строительство всех объектов будет завершено в 2024 году. Ввод в эксплуатацию новых комплексов позволит Крыму выполнить показатели 2030 года уже в следующем году», — сказал Денис Буцаев.

Для строительства КПО в Белогорском районе потребуется 4,2 млрд рублей, в Сакском — 1,78 млн рублей, в Ленинском — 2,8 млрд рублей. После того, как эти объекты построят и запустят в эксплуатацию, на территории региона будет четыре объекта утилизации ТКО с учетом функционирующего Тургеневского полигона.

Отметим, что Денис Буцаев посетил экотехнопарк в Белогорском районе. Сейчас на объекте ведутся работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры, по прокладке внутриплощадочных инженерных сетей, а также по возведению железобетонных конструкций. Стоит обратить внимание на то, что появление в Крыму новых объектов обращения с ТКО будет способствовать построению экономики замкнутого цикла в стране.

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