Денис Буцаев: В Крыму в 2024 году завершат строительство трех КПО

По словам главы РЭО, сейчас в регионе реализуются сразу три проекта по строительству комплексов по переработке отходов (КПО). Их общая мощность по входящему потоку составит 860 000 тонн отходов в год. Два объекта находятся на этапе строительства. Это экотехнопарк в Сакском районе, годовая мощность которого будет составлять 200 000 тонн ТКО, и экотехнопарк в Белогорском районе мощностью полмиллиона отходов в год. Кроме этого, до конца текущего года запланировано начало строительства экотехнопарка в Ленинском районе мощностью 160 000 тонн мусора в год, сообщает 56orb.ru.