Жизнь в Трусовке: Новые люди привлекли внимание к проблемам деревень в Омской области

Партийцы убедились в этом, пообщавшись с трусовцами. В деревне нет своей школы, поэтому местным детишкам в любую погоду приходится ехать в соседнюю Бородинку. Фельдшерско-акушерский пункт, построенный несколько десятилетий назад и не видавший ремонта, работает через день, потому что медику приходится ездить в соседние населённые пункты. В Трусовке нет асфальта, а в клубе протекает крыша. Единственный магазин работает только по будням.