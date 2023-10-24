Жизнь в Трусовке: Новые люди привлекли внимание к проблемам деревень в Омской области

Posted 24 октября, 10:55
Published 24 октября, 10:55
Modified 24 октября, 10:55
Updated 24 октября, 10:55
Такие названия встречаются и в Омской области. Сторонники Новых людей отправились в деревню Трусовка — за 146 километров от Омска, чтобы узнать, как местные жители относятся к возможной смене названия. Оказалось, что за неблагозвучным названием скрывается множество социальных проблем, актуальных не только для этого села, но и для большинства малых населённых пунктов.
Партийцы убедились в этом, пообщавшись с трусовцами. В деревне нет своей школы, поэтому местным детишкам в любую погоду приходится ехать в соседнюю Бородинку. Фельдшерско-акушерский пункт, построенный несколько десятилетий назад и не видавший ремонта, работает через день, потому что медику приходится ездить в соседние населённые пункты. В Трусовке нет асфальта, а в клубе протекает крыша. Единственный магазин работает только по будням.
Кстати, в России есть ещё две деревни с таким же названием: в Брянской и Псковской областях. И проблемы везде — зачастую одинаковые.
«Наш законопроект о праве жителей принимать решение о переименовании сел обсуждался очень широко. И это хорошо, потому что столько внимания к проблемам сельских территорий не было в России давно. Жители каждого села с неоднозначным названием получили возможность рассказать о своих проблемах. Ими стали интересоваться не только журналисты, но и чиновники», — отметил Владислав Даванков.
Иногда жители относятся к этому с юмором, но временами они хотели бы сменить название. Власти регионов идут на такие меры неохотно. Владислав Даванков предложил передать право на переименование на муниципальный уровень. Тогда у жителей будет больше возможностей отстоять своё мнение.
«Полномочия по переименованию нужно передать на муниципальный уровень, чтобы люди сами решали, хотят они жить в Трусовке или нет. Это большая работа, но её нужно проделать. Людям будет проще гордиться своей малой родиной, а молодёжь это удержит от переезда», — считает Владислав Даванков.