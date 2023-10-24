WhatsApp прекращает поддержку на миллионах смартфонов

Чтобы проверить, будет ли ваш смартфон затронут, вам нужно проверить версию операционной системы в настройках вашего устройства. В случае, если ваше устройство не поддерживает более новые версии операционной системы, вам придется рассмотреть возможность замены устройства, так как использование устаревших версий приложений может быть небезопасным.