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Posted 24 октября, 09:12

Published 24 октября, 09:12

Modified 24 октября, 09:14

Updated 24 октября, 09:14

WhatsApp прекращает поддержку на миллионах смартфонов

24 октября 2023, 09:12
По сообщению разработчиков компании Meta*, социальный мессенджер WhatsApp прекратит поддержку на множестве смартфонов по всему миру с 25 октября, пишет Pravda.Ru.

Обновления и поддержка будут прекращены для устройств на базе ОС Android старше версии 5.0 и iPhone с установленными версиями iOS 12 и более ранними. Это означает, что на устаревшие операционные системы больше не будут поступать обновления.

Чтобы проверить, будет ли ваш смартфон затронут, вам нужно проверить версию операционной системы в настройках вашего устройства. В случае, если ваше устройство не поддерживает более новые версии операционной системы, вам придется рассмотреть возможность замены устройства, так как использование устаревших версий приложений может быть небезопасным.

*компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

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