WhatsApp прекращает поддержку на миллионах смартфонов

Posted 24 октября, 09:12
Published 24 октября, 09:12
Modified 24 октября, 09:14
Updated 24 октября, 09:14
Обновления и поддержка будут прекращены для устройств на базе ОС Android старше версии 5.0 и iPhone с установленными версиями iOS 12 и более ранними. Это означает, что на устаревшие операционные системы больше не будут поступать обновления.
Чтобы проверить, будет ли ваш смартфон затронут, вам нужно проверить версию операционной системы в настройках вашего устройства. В случае, если ваше устройство не поддерживает более новые версии операционной системы, вам придется рассмотреть возможность замены устройства, так как использование устаревших версий приложений может быть небезопасным.
*компания Meta признана в России экстремистской и запрещена