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Posted 24 октября, 09:01

Published 24 октября, 09:01

Modified 24 октября, 09:03

Updated 24 октября, 09:03

Врач назвал продукты, способствующие развитию атеросклероза

24 октября 2023, 09:01
Доктор Александр Шишонин, который является научным руководителем и главным врачом клиники, специализирующейся на лечении гипертонии, диабета и атеросклероза, выделил некоторые продукты, которые могут способствовать развитию атеросклероза.

В своем блоге на платформе «Дзен» он подчеркнул, что для некоторых людей эти продукты могут стать сюрпризом, пишет Pravda.Ru.

Шишонин отметил, что образование бляшек в сосудах происходит из-за воспаления стенок сосудов, и это играет ключевую роль в развитии атеросклероза. Он перечислил несколько продуктов, которые могут быть провокаторами данного заболевания.

Мед. Врач не рекомендует употреблять его в больших количествах на постоянной основе. Мед следует использовать скорее как лекарство, особенно при простуде. При употреблении в больших объемах, мед может способствовать хроническому воспалению из-за высокого содержания сахара и биологически активных веществ. Кроме того, мед является продуктом, на который многие люди аллергичны.

Гречка. Этот продукт занимает второе место из-за высокого содержания углеводов. Исследования показали, что гречка может вызывать пищевую аллергию, что в свою очередь способствует хроническому воспалению.

Сладкая газировка. В таких напитках содержится большое количество сахара, что может повысить риск развития хронического воспаления.

Жареная картошка. Гликемический индекс этого продукта приближается к показателям сладкой газировки, что также способствует хроническому воспалению.

Вареная свекла и морковь. При варке овощи превращаются в чистый сахар, что может привести к развитию атеросклероза. Однако в сыром или маринованном виде свекла и морковь остаются полезными для организма.

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