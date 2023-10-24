Врач назвал продукты, способствующие развитию атеросклероза

Posted 24 октября, 09:01
Published 24 октября, 09:01
Modified 24 октября, 09:03
Updated 24 октября, 09:03
В своем блоге на платформе «Дзен» он подчеркнул, что для некоторых людей эти продукты могут стать сюрпризом, пишет Pravda.Ru.
Шишонин отметил, что образование бляшек в сосудах происходит из-за воспаления стенок сосудов, и это играет ключевую роль в развитии атеросклероза. Он перечислил несколько продуктов, которые могут быть провокаторами данного заболевания.
Мед. Врач не рекомендует употреблять его в больших количествах на постоянной основе. Мед следует использовать скорее как лекарство, особенно при простуде. При употреблении в больших объемах, мед может способствовать хроническому воспалению из-за высокого содержания сахара и биологически активных веществ. Кроме того, мед является продуктом, на который многие люди аллергичны.
Гречка. Этот продукт занимает второе место из-за высокого содержания углеводов. Исследования показали, что гречка может вызывать пищевую аллергию, что в свою очередь способствует хроническому воспалению.
Сладкая газировка. В таких напитках содержится большое количество сахара, что может повысить риск развития хронического воспаления.
Жареная картошка. Гликемический индекс этого продукта приближается к показателям сладкой газировки, что также способствует хроническому воспалению.
Вареная свекла и морковь. При варке овощи превращаются в чистый сахар, что может привести к развитию атеросклероза. Однако в сыром или маринованном виде свекла и морковь остаются полезными для организма.