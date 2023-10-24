Врач назвал продукты, способствующие развитию атеросклероза

Мед. Врач не рекомендует употреблять его в больших количествах на постоянной основе. Мед следует использовать скорее как лекарство, особенно при простуде. При употреблении в больших объемах, мед может способствовать хроническому воспалению из-за высокого содержания сахара и биологически активных веществ. Кроме того, мед является продуктом, на который многие люди аллергичны.