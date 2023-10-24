МСП осуществили поставки товаров и услуг крупным заказчикам на 3,84 трлн рублей

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, крупнейшие заказчики ответственно отнеслись к соблюдению квот по закупкам у малых и средних организаций, что с учетом контроля со стороны Корпорации МСП и уполномоченных органов в регионах позволило 154,1 тыс. бизнесменов стать поставщиками по 223-ФЗ. Максимальные объемы закупок у малых и средних предприятий среди регионов были зафиксированы в Подмосковье (180,27 млрд рублей), Свердловской области (140,95 млрд) и Татарстане (77,51 млрд), а возглавили список Москва и Санкт-Петербург с 1,004 трлн и 372,71 млрд рублей соответственно.