МСП осуществили поставки товаров и услуг крупным заказчикам на 3,84 трлн рублей

Posted 24 октября, 09:04
Published 24 октября, 09:04
Modified 24 октября, 09:04
Updated 24 октября, 09:04
Согласно данным статистики, за три квартала текущего года более 10 тыс. крупнейших заказчиков заключили соглашения о поставках со 154,1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, пишут Известия.
По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, таких результатов удалось достичь благодаря комплексу мер господдержки, в частности установлению увеличенной квоты закупок у малых и средних предприятий и ее распространению на всех заказчиков по 223-ФЗ. Закупки у компаний МСП за три квартала этого года стали рекордными, превысив на 25% показатели аналогичного периода минувшего года, что эквивалентно 776,9 млрд рублей.
РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго» осуществили самые крупные закупки за этот период.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, крупнейшие заказчики ответственно отнеслись к соблюдению квот по закупкам у малых и средних организаций, что с учетом контроля со стороны Корпорации МСП и уполномоченных органов в регионах позволило 154,1 тыс. бизнесменов стать поставщиками по 223-ФЗ. Максимальные объемы закупок у малых и средних предприятий среди регионов были зафиксированы в Подмосковье (180,27 млрд рублей), Свердловской области (140,95 млрд) и Татарстане (77,51 млрд), а возглавили список Москва и Санкт-Петербург с 1,004 трлн и 372,71 млрд рублей соответственно.
Объемы подписанных соглашений с малыми и средними предприятиями значительно выросли в столице России (74,75 млрд рублей), Санкт-Петербурге (46,19 млрд), Подмосковье (28,1 млрд), а также в Свердловской области (25,25 млрд) и Хабаровском крае (12,29 млрд рублей).
Кроме того, первую десятку пополнили Пермский край (10,12 млрд рублей), Томская (9,98 млрд), Тульская (8 млрд) и Новосибирская области (6,43 млрд), а также Кубань (5,87 млрд рублей).
Следует заметить, что предприятия с госучастием в течение года должны закупать не менее 25% товаров и услуг у субъектов МСП. Контроль за соблюдением квоты осуществляют Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти.