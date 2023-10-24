Депутаты призвали максимально уточнить новый закон о тишине

Депутаты Госдумы предложили внести изменения в закон о тишине, установив единое время с 23:00 до 7:00 для всех регионов России, и призвали указать допустимый уровень шума, чтобы избежать двойных трактовок и обеспечить единые правила для жителей, строителей и подрядчиков.

Законопроект о тишине, который предложили в Госдуму, будет запрещать шуметь с 23:00 до 7:00 во всех регионах России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Депутаты приветствуют эту идею и считают, что единые правила тишины для всей страны помогут избежать путаницы и двусмысленности. Одним общим нормативным актом будут руководствоваться как жители, так и строители и подрядчики. Важно также четко определить требования к режиму тишины, включая время его действия и допустимый уровень шума. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в конце ноября.