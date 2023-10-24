Депутаты призвали максимально уточнить новый закон о тишине

Posted 24 октября, 08:11
Published 24 октября, 08:11
Modified 24 октября, 08:13
Updated 24 октября, 08:13
Законопроект о тишине, который предложили в Госдуму, будет запрещать шуметь с 23:00 до 7:00 во всех регионах России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Депутаты приветствуют эту идею и считают, что единые правила тишины для всей страны помогут избежать путаницы и двусмысленности. Одним общим нормативным актом будут руководствоваться как жители, так и строители и подрядчики.
Важно также четко определить требования к режиму тишины, включая время его действия и допустимый уровень шума. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в конце ноября.