«Аэрофлот» в рамках 100-летнего юбилея выполнит ретрорейс в Новосибирск

Posted 24 октября, 13:25
Published 24 октября, 13:25
Modified 24 октября, 13:25
Updated 24 октября, 13:25
Воздушное судно, выбранное для этого путешествия, — Airbus А321. Пассажиры рейса смогут погрузиться в атмосферу 70-80-х годов прошлого века.
Как сообщает издание atas.info, в аэропорту вылета пассажиров встретят стюардессы в ретроуниформе, которые укажут путь к выделенным стойкам регистрации. Каждому путешественнику вручат сувенирную багажную бирку и посадочный талон.
Бортпроводники на борту воздушного судна также будут одеты в ретроуниформу. Перед вылетом каждому пассажиру предложат мятные карамельки. Специально для рейса разработано особое меню по рецептам реальных бортовых рационов второй половины прошлого века. В бизнес-классе пассажиров ожидает стилизованная винная карта.
В салоне на каждом кресле для пассажиров будет лежать брошюра с интересными фактами о гражданской авиации и истории ретрорейса между Москвой и Новосибирском. Также там будет QR-код, который открывает эксклюзивный плейлист, специально подобранный для создания атмосферы путешествия в полете.
Для развлечения во время полета пассажирам предлагается сыграть в настольные игры, такие как домино или шахматы. Кроме того, пассажиры могут приобрести товары из специального каталога Sky Shop, где представлены ностальгические сувениры.
Каждый пассажир ретрорейса получит сладкий подарок и сертификат о полете, а также коллекционный значок с символикой уникального рейса Москва — Новосибирск — Москва.
Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» запустила серию ретрорейсов в честь своего столетия, которое отмечалось в марте этого года. Новосибирск был выбран в качестве направления для проведения ретрорейса из-за его популярности среди пассажиров компании на протяжении многих лет. Сегодня «Аэрофлот» выполняет до четырёх собственных ежедневных рейсов в столицу Сибирского федерального округа. Ранее ретрорейсы совершались в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.
Пассажиры, которые совершили три и более перелета на различных ретрорейсах, смогут получить специальный подарок. Даты и новые направления ретрорейсов можно отслеживать на официальном сайте и в официальном Telegram-канале: ретрорейсы отмечены специальной иконкой.