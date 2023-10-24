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Posted 24 октября, 13:25

Published 24 октября, 13:25

Modified 24 октября, 13:25

Updated 24 октября, 13:25

«Аэрофлот» в рамках 100-летнего юбилея выполнит ретрорейс в Новосибирск

«Аэрофлот» в рамках 100-летнего юбилея выполнит ретрорейс в Новосибирск

24 октября 2023, 13:25
Фото: ПАО «Аэрофлот»
11 ноября авиакомпания «Аэрофлот» в честь своего 100-летнего юбилея, который праздновали в марте 2023 года, устраивает ностальгический полет SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва.

Воздушное судно, выбранное для этого путешествия, — Airbus А321. Пассажиры рейса смогут погрузиться в атмосферу 70-80-х годов прошлого века.

Как сообщает издание atas.info, в аэропорту вылета пассажиров встретят стюардессы в ретроуниформе, которые укажут путь к выделенным стойкам регистрации. Каждому путешественнику вручат сувенирную багажную бирку и посадочный талон.

Бортпроводники на борту воздушного судна также будут одеты в ретроуниформу. Перед вылетом каждому пассажиру предложат мятные карамельки. Специально для рейса разработано особое меню по рецептам реальных бортовых рационов второй половины прошлого века. В бизнес-классе пассажиров ожидает стилизованная винная карта.

В салоне на каждом кресле для пассажиров будет лежать брошюра с интересными фактами о гражданской авиации и истории ретрорейса между Москвой и Новосибирском. Также там будет QR-код, который открывает эксклюзивный плейлист, специально подобранный для создания атмосферы путешествия в полете.

Для развлечения во время полета пассажирам предлагается сыграть в настольные игры, такие как домино или шахматы. Кроме того, пассажиры могут приобрести товары из специального каталога Sky Shop, где представлены ностальгические сувениры.

Каждый пассажир ретрорейса получит сладкий подарок и сертификат о полете, а также коллекционный значок с символикой уникального рейса Москва — Новосибирск — Москва.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» запустила серию ретрорейсов в честь своего столетия, которое отмечалось в марте этого года. Новосибирск был выбран в качестве направления для проведения ретрорейса из-за его популярности среди пассажиров компании на протяжении многих лет. Сегодня «Аэрофлот» выполняет до четырёх собственных ежедневных рейсов в столицу Сибирского федерального округа. Ранее ретрорейсы совершались в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.

Пассажиры, которые совершили три и более перелета на различных ретрорейсах, смогут получить специальный подарок. Даты и новые направления ретрорейсов можно отслеживать на официальном сайте и в официальном Telegram-канале: ретрорейсы отмечены специальной иконкой.

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