«Аэрофлот» в рамках 100-летнего юбилея выполнит ретрорейс в Новосибирск

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» запустила серию ретрорейсов в честь своего столетия, которое отмечалось в марте этого года. Новосибирск был выбран в качестве направления для проведения ретрорейса из-за его популярности среди пассажиров компании на протяжении многих лет. Сегодня «Аэрофлот» выполняет до четырёх собственных ежедневных рейсов в столицу Сибирского федерального округа. Ранее ретрорейсы совершались в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.