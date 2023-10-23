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Published Сегодня, 08:17

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Зафиксирован рост цен на подержанные автомобили на вторичном рынке

23 октября 2023, 08:17
На рынке подержанных автомобилей происходит интересное явление. В то время как продажи увеличились на 24%, цены на машины выросли на 39% за год и на 5% только за сентябрь, пишет Pravda.Ru.

Этот тренд затрагивает особенно те автомобили, которым уже более 10 лет, но даже более молодые модели (4-6 лет) также становятся значительно дороже. Средняя цена в этом сегменте достигла 2,5 миллиона рублей.

Среди популярных кроссоверов с бюджетом до 1,5 миллиона рублей можно выделить несколько моделей. Lifan X60, цена которого составляет от 0,8 до 1,2 миллиона рублей, хоть и имеет некоторые мелкие поломки, также страдает от ржавчины как внутри, так и снаружи, что является большим недостатком.

Renault Duster, стоимостью около 1 миллиона рублей, считается одним из надежных вариантов без серьезных проблем с двигателем, хотя все же некоторые небольшие недостатки встречаются.

Ford EcoSport, доступный по цене от 1,1 до 1,5 миллиона рублей, успешно справляется с основными проблемами, но узел сцепления может изнашиваться быстрее, чем хотелось бы.

Hyundai Creta, цены на которого начинаются с 1,3 миллиона рублей и достигают 2 миллионов и выше, пользуется популярностью благодаря надежной и долговечной гидравлической АКПП и МКПП, а также хорошей устойчивости к ржавчине кузова.

Nissan Qashqai, начиная от 1,3 миллиона рублей, отличается простой конструкцией без серьезных дефектов, просторным багажником и хорошей устойчивостью к ржавчине кузова.

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