Зафиксирован рост цен на подержанные автомобили на вторичном рынке

Среди популярных кроссоверов с бюджетом до 1,5 миллиона рублей можно выделить несколько моделей. Lifan X60, цена которого составляет от 0,8 до 1,2 миллиона рублей, хоть и имеет некоторые мелкие поломки, также страдает от ржавчины как внутри, так и снаружи, что является большим недостатком.