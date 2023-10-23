Вредные советы: как быстро разрушить отношения

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Первый совет — требовать все сразу. Установка «хочу всё сполна» означает, что мы хотим получить от партнера 100% его внимания и заботы. Мы не ценим небольшие шаги и достижения, нам нужно все и сразу, пишет Pravda.Ru.
Второй совет — выплескивать на партнера все свои проблемы и претензии. Как только отношения обрели форму, можно начать выплескивать на него все свои противоречия и недовольства. Мы считаем, что он должен все понять и вытерпеть, и никогда не давать ответной реакции.
Третий совет — считать себя главным человеком. Если мы считаем, что только один из партнеров обладает исключительной способностью делать все правильно, то равноправия в отношениях быть не может.
Четвертый совет — искать идеал. Если партнер не соответствует нашим представлениям о совершенстве, то мы считаем, что это не тот партнер и продолжаем искать.
Пятый совет — не верить партнеру. Мы постоянно критикуем его и уколяем его своими словами при каждой ошибке. Нам не нужно поддерживать и доверять ему.
Шестой совет — не говорить о своих желаниях и о чем-либо заранее. Мы считаем, что если партнер нас любит, то должен угадывать все наши мечты.
Седьмой совет — не делать добро первым. Мы считаем, что нужно ждать, пока партнер сам проявит свою любовь, и только после этого можно ответить взаимностью.
Восьмой совет — решать все на эмоциях. Мы считаем, что только через эмоции можно выразить свои чувства и показать, кто мы на самом деле.
Девятый совет — никогда не прощать. Если партнер допускает ошибку, то мы не хотим понять его и прощать. Мы предпочитаем копить обиды и напоминать о них время от времени.
Десятый совет — создавать слишком близкие отношения. Мы стремимся к глубокому сближению и переплетению интересов до такой степени, что в отношениях больше нет места для воздуха.
Одиннадцатый совет — увидеть окончательный конец в любой проблеме. Мы считаем, что если что-то случилось, то это уже конец отношений, и ничего нельзя исправить.
Следуя этим советам, мы быстро придем к разрушению отношений. Но если мы будем придерживаться утверждения «абсолютно все поправимо», то даже разбитую чашу можно склеить, превратив ее в произведение искусства, заключил эксперт.