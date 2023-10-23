Врач рассказала, как распознать дефицит магния

Магний получается из пищи. Основными источниками магния являются продукты растительного происхождения, такие как овощи, зелень, бобовые, семена, орехи и цельные злаки. Ежедневная норма магния зависит от пола и возраста человека. Недостаток магния может быть вызван недостаточным употреблением продуктов, болезнями и приемом некоторых лекарств. Особенно важно обратить внимание на дефицит магния у беременных женщин, так как он может повлиять на развитие плода и привести к риску невынашивания и преждевременных родов.