Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Врач рассказала, как распознать дефицит магния

23 октября 2023, 10:04
Магний — это элемент, который влияет на работу различных систем организма, таких как сердечно-сосудистая, нервная, иммунная, а также участвует в образовании костей и метаболизме калия и кальция.

Недостаток магния может проявляться через ряд симптомов, например, мышечные спазмы, онемение конечностей, вялость или повышенная возбудимость, нарушения сна, нарушения сердечного ритма, потерю аппетита и другие. Длительный дефицит магния может привести к серьезным заболеваниям, таким как депрессия, сахарный диабет, гипертония, остеопороз и другие, рассказала читателям Pravda.Ru врач Ольга Уланкина.

Магний получается из пищи. Основными источниками магния являются продукты растительного происхождения, такие как овощи, зелень, бобовые, семена, орехи и цельные злаки. Ежедневная норма магния зависит от пола и возраста человека. Недостаток магния может быть вызван недостаточным употреблением продуктов, болезнями и приемом некоторых лекарств. Особенно важно обратить внимание на дефицит магния у беременных женщин, так как он может повлиять на развитие плода и привести к риску невынашивания и преждевременных родов.

Если у человека есть подозрения на недостаток магния, необходимо обратиться к врачу. Врач проведет необходимые исследования, чтобы подтвердить или исключить гипомагниемию. Для лечения дефицита магния может быть назначена специальная диета, а также лекарственные препараты. Однако самолечение может быть опасным и привести к побочным эффектам. Поэтому важно получить рекомендации и назначения от лечащего врача.

Подпишитесь
«Щекотливая тема»: как в Омске относятся к появлению нового митрополита
Сегодня, 11:24
Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
Сегодня, 04:58
«Асфальт разбит и вечно лужи». Омичи рассказали о состоянии дороги к детскому саду
Сегодня, 08:10
«Ломают психику». Воспитанник омского детдома заявил об издевательствах воспитателей
Сегодня, 08:03
У омского застройщика «Догма» поменялся генеральный директор
Сегодня, 06:28
«Ложь». Юрист отреагировал на заявление главы омского минобра о насилии в детдоме
Сегодня, 07:14