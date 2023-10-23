Врач рассказала, как распознать дефицит магния

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Недостаток магния может проявляться через ряд симптомов, например, мышечные спазмы, онемение конечностей, вялость или повышенная возбудимость, нарушения сна, нарушения сердечного ритма, потерю аппетита и другие. Длительный дефицит магния может привести к серьезным заболеваниям, таким как депрессия, сахарный диабет, гипертония, остеопороз и другие, рассказала читателям Pravda.Ru врач Ольга Уланкина.
Магний получается из пищи. Основными источниками магния являются продукты растительного происхождения, такие как овощи, зелень, бобовые, семена, орехи и цельные злаки. Ежедневная норма магния зависит от пола и возраста человека. Недостаток магния может быть вызван недостаточным употреблением продуктов, болезнями и приемом некоторых лекарств. Особенно важно обратить внимание на дефицит магния у беременных женщин, так как он может повлиять на развитие плода и привести к риску невынашивания и преждевременных родов.
Если у человека есть подозрения на недостаток магния, необходимо обратиться к врачу. Врач проведет необходимые исследования, чтобы подтвердить или исключить гипомагниемию. Для лечения дефицита магния может быть назначена специальная диета, а также лекарственные препараты. Однако самолечение может быть опасным и привести к побочным эффектам. Поэтому важно получить рекомендации и назначения от лечащего врача.