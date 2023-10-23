Врач объяснила, какие факторы могут вызывать шелушение кожи

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Неправильно подобранные косметические средства также могут ухудшить состояние кожи. Даже обычное умывание может вызвать сухость и шелушение. Жёсткая вода разрушает естественную защитную пленку кожи. Недостаток воды в организме также может привести к шелушению кожи.
Также на состояние кожи влияет рацион питания. Недостаток питательных веществ, несбалансированное питание и строгие диеты могут вызвать сухость и шелушение. Шелушение кожи также может быть связано с некоторыми заболеваниями, аллергическими и гормональными нарушениями. Что делать, если шелушится кожа, рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт Ольга Шашкова.
Если у вас шелушится кожа, лучше обратиться к врачу-терапевту. Он проведет необходимые исследования, чтобы выявить причину проблемы. Врач может также назначить курс витаминов и минералов для улучшения состояния кожи. Если проблема связана только с косметическими средствами, стоит проконсультироваться с дерматологом, который поможет выбрать правильные средства для ухода за кожей.
Чтобы избежать проблем с кожей, рекомендуется пить достаточное количество чистой питьевой воды, гулять на свежем воздухе и нормализовать сон. Важно также правильно питаться, избегая аллергенных продуктов и ограничивая потребление жирного, жареного и сладкого. Рацион должен быть сбалансированным и содержать клетчатку, полезные жиры, витамины и минералы.