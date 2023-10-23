Врач объяснила, какие факторы могут вызывать шелушение кожи

Если у вас шелушится кожа, лучше обратиться к врачу-терапевту. Он проведет необходимые исследования, чтобы выявить причину проблемы. Врач может также назначить курс витаминов и минералов для улучшения состояния кожи. Если проблема связана только с косметическими средствами, стоит проконсультироваться с дерматологом, который поможет выбрать правильные средства для ухода за кожей.