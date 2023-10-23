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Published Сегодня, 08:29

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Врач объяснила, какие факторы могут вызывать шелушение кожи

23 октября 2023, 08:29
Чаще всего шелушение кожи происходит из-за неблагоприятного воздействия окружающей среды — ветра, мороза, ультрафиолетовых лучей и сухого воздуха в помещении. Кожа теряет влагу и начинает шелушиться.

Неправильно подобранные косметические средства также могут ухудшить состояние кожи. Даже обычное умывание может вызвать сухость и шелушение. Жёсткая вода разрушает естественную защитную пленку кожи. Недостаток воды в организме также может привести к шелушению кожи.

Также на состояние кожи влияет рацион питания. Недостаток питательных веществ, несбалансированное питание и строгие диеты могут вызвать сухость и шелушение. Шелушение кожи также может быть связано с некоторыми заболеваниями, аллергическими и гормональными нарушениями. Что делать, если шелушится кожа, рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт Ольга Шашкова.

Если у вас шелушится кожа, лучше обратиться к врачу-терапевту. Он проведет необходимые исследования, чтобы выявить причину проблемы. Врач может также назначить курс витаминов и минералов для улучшения состояния кожи. Если проблема связана только с косметическими средствами, стоит проконсультироваться с дерматологом, который поможет выбрать правильные средства для ухода за кожей.

Чтобы избежать проблем с кожей, рекомендуется пить достаточное количество чистой питьевой воды, гулять на свежем воздухе и нормализовать сон. Важно также правильно питаться, избегая аллергенных продуктов и ограничивая потребление жирного, жареного и сладкого. Рацион должен быть сбалансированным и содержать клетчатку, полезные жиры, витамины и минералы.

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