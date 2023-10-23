В Госдуме рассмотрят новый «закон о тишине» и введут штрафы

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В России планируется внести новый законопроект о регулировании шума в жилых домах. Согласно этому закону, все граждане будут обязаны соблюдать тишину с 23:00 до 7:00. Также будет установлено время для проведения шумных строительных работ — с 9:00 до 16:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее, чтобы зафиксировать нарушителей «тихого часа», необходимо было вызывать участкового. Однако с новым законом жители смогут самостоятельно оштрафовать шумных соседей, при условии проведения общего собрания собственников и выбора ответственного лица, которое будет составлять акты о нарушении и передавать их в правоохранительные органы.
Нарушение указанных правил может привести к штрафам, размер которых достигает 500 тыс. рублей. Первое нарушение тишины будет наказываться штрафом от 500 до 2 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц. При повторном нарушении сумма штрафа также увеличится.