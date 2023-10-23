В Госдуме рассмотрят новый «закон о тишине» и введут штрафы

В России планируется внести новый законопроект о регулировании шума в жилых домах. Согласно этому закону, все граждане будут обязаны соблюдать тишину с 23:00 до 7:00. Также будет установлено время для проведения шумных строительных работ — с 9:00 до 16:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».