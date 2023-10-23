Учёный-космолог рассказал, возможна ли телепортация физических тел

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Существует теория, называемая «теорией зоопарка», которая предполагает, что мы находимся под наблюдением высокоразвитого интеллекта из другой цивилизации. Это объясняет, почему мы не можем связаться с другими цивилизациями и почему они не отвечают на наши сигналы. Мы просто находимся на ранней стадии развития, и другие цивилизации решают наблюдать за нами, пишет Pravda.Ru.
Большинство космологов считает, что высокоразвитые цивилизации должны быть этичными и дружественными. Возможно, если мы окажемся на грани ядерной войны, они вмешаются. Но если предположить, что мы живем в симуляции, то есть вероятность, что этот мир можно отключить.
Теперь об телепортации. Физика не запрещает ее. Существует способ передвигать частицы и тела в пространстве и времени с огромной скоростью. Это связано с запутыванием частиц и их взаимодействием на расстояниях, превышающих световые года. Ученые ищут способы использовать это явление для телепортации людей.
Однако есть проблема. При телепортации мы должны разобрать человека на атомы, передать информацию и снова собрать его. Но фотон, который используется в этом процессе, проявляется только при наблюдении. Это создает замкнутый круг. Однако ученые уже смогли телепортировать фотоны и атомы, и есть вероятность, что этот метод можно применить и к людям. Физика не против.
Когда человек будет собран заново после телепортации? Это пока неизвестно. Но история науки показывает, что если физические законы не запрещают что-то создать, рано или поздно это будет сделано. Мы уже видели множество примеров, когда научные открытия превзошли наши ожидания.
Также, в будущем искусственный интеллект сыграет большую роль в развитии науки. Искусственный интеллект будет дружелюбным к людям благодаря этическим алгоритмам, которые будут управлять его поведением.
В заключение, физика не мешает нам мечтать о телепортации. Неизвестно, когда и как это станет возможным, но мы продолжаем исследовать и делать новые открытия. Возможно, однажды мы сможем пересекать пространство и время так же легко, как пересекаем улицу.