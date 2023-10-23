Учёный-космолог рассказал, возможна ли телепортация физических тел

Однако есть проблема. При телепортации мы должны разобрать человека на атомы, передать информацию и снова собрать его. Но фотон, который используется в этом процессе, проявляется только при наблюдении. Это создает замкнутый круг. Однако ученые уже смогли телепортировать фотоны и атомы, и есть вероятность, что этот метод можно применить и к людям. Физика не против.