Текстильное оформление: что стоит избегать

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Поделилась советами с Pravda.Ru. руководительница студии дизайна интерьеров Светлана Шатская.
Во-первых, обратите внимание на текстильное оформление. Если ваш интерьер не является классическим провансом (что больше подходит для дома, а не для квартиры) и если вы не мечтаете жить в замке прошлых веков, то лучше не использовать флористические узоры, активные дамаски, цветочные орнаменты, завитушки, люрекс, пайетки, жаккард и велюр. В современных интерьерах лучше выбирать однотонные ткани.
Во-вторых, избегайте укороченных штор. Лучше, чтобы они достигали пола или были слегка укорочены. Если вы хотите чего-то экстравагантного, можете выбрать шторы, которые лежат на полу. Но помните, что нужно правильно отмерить размеры и отрезать только один раз.
В третьих, в спальне важно правильно подобрать размер покрывала. Минимальная ширина покрывала должна быть равна ширине матраса плюс две высоты матраса плюс 10 см. Матрас не должен выступать сбоку или с ног.
И, наконец, при выборе постельного белья предпочтение следует отдавать натуральным однотонным тканям или тем, у которых есть кант.