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Published Сегодня, 09:20

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Текстильное оформление: что стоит избегать

23 октября 2023, 09:20
Когда мы планируем дизайн своей квартиры или дома, мы часто хотим сделать его более роскошным на вид. Но мало кто задумывается о том, каких элементов следует избегать, чтобы интерьер не выглядел дешевым.

Поделилась советами с Pravda.Ru. руководительница студии дизайна интерьеров Светлана Шатская.

Во-первых, обратите внимание на текстильное оформление. Если ваш интерьер не является классическим провансом (что больше подходит для дома, а не для квартиры) и если вы не мечтаете жить в замке прошлых веков, то лучше не использовать флористические узоры, активные дамаски, цветочные орнаменты, завитушки, люрекс, пайетки, жаккард и велюр. В современных интерьерах лучше выбирать однотонные ткани.

Во-вторых, избегайте укороченных штор. Лучше, чтобы они достигали пола или были слегка укорочены. Если вы хотите чего-то экстравагантного, можете выбрать шторы, которые лежат на полу. Но помните, что нужно правильно отмерить размеры и отрезать только один раз.

В третьих, в спальне важно правильно подобрать размер покрывала. Минимальная ширина покрывала должна быть равна ширине матраса плюс две высоты матраса плюс 10 см. Матрас не должен выступать сбоку или с ног.

И, наконец, при выборе постельного белья предпочтение следует отдавать натуральным однотонным тканям или тем, у которых есть кант.

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