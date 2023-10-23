Текстильное оформление: что стоит избегать

Во-первых, обратите внимание на текстильное оформление. Если ваш интерьер не является классическим провансом (что больше подходит для дома, а не для квартиры) и если вы не мечтаете жить в замке прошлых веков, то лучше не использовать флористические узоры, активные дамаски, цветочные орнаменты, завитушки, люрекс, пайетки, жаккард и велюр. В современных интерьерах лучше выбирать однотонные ткани.