Причины и способы избавления от тяжести в ногах

Наиболее распространенной причиной появления тяжести в ногах является хроническая недостаточность кровотока из-за варикозной болезни. Это ощущение может быть вызвано отечностью, которая происходит при варикозном расширении вен на ногах. Тяжесть в ногах также может быть вызвана лишним весом, нарушениями гормонального баланса, реакцией организма на изменения погоды, заболеваниями почек, артрозом и другими заболеваниями. Для избавления от этого состояния необходимо устранить его причину, отмечает врач.