Причины и способы избавления от тяжести в ногах

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
О способах избавления от этих неприятных ощущений в ногах рассказала эксперт телемедицинского портала Екатерина Курбатова.
Наиболее распространенной причиной появления тяжести в ногах является хроническая недостаточность кровотока из-за варикозной болезни. Это ощущение может быть вызвано отечностью, которая происходит при варикозном расширении вен на ногах. Тяжесть в ногах также может быть вызвана лишним весом, нарушениями гормонального баланса, реакцией организма на изменения погоды, заболеваниями почек, артрозом и другими заболеваниями. Для избавления от этого состояния необходимо устранить его причину, отмечает врач.
Есть несколько рекомендаций, которые могут помочь избавиться от тяжести в ногах:
— Носить удобную обувь.
— Избегать длительного стояния или сидения в одной позе.
— Поднимать ноги выше уровня сердца, когда вы сидите или лежите.
— Избегать перегрева ног.
— При необходимости использовать компрессионные чулки или гольфы.
В некоторых случаях достаточно просто немного изменить свой образ жизни и привычки, например, избавиться от лишнего веса, больше двигаться, гулять, плавать, кататься на велосипеде. В других случаях может потребоваться лечение, например, склеротерапия при варикозной болезни. Если у вас возникли отеки и тяжесть в ногах, необходимо обратиться к флебологу и провести ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, подытожила эксперт.