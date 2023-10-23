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Причины и способы избавления от тяжести в ногах

23 октября 2023, 09:15
Возникновение тяжести в ногах может быть вызвано разными причинами, такими как заболевания, плохое кровообращение, неактивный образ жизни, долгое нахождение в одной и той же позе, применение некоторых лекарств, беременность и другие факторы, пишет Pravda.Ru.

О способах избавления от этих неприятных ощущений в ногах рассказала эксперт телемедицинского портала Екатерина Курбатова.

Наиболее распространенной причиной появления тяжести в ногах является хроническая недостаточность кровотока из-за варикозной болезни. Это ощущение может быть вызвано отечностью, которая происходит при варикозном расширении вен на ногах. Тяжесть в ногах также может быть вызвана лишним весом, нарушениями гормонального баланса, реакцией организма на изменения погоды, заболеваниями почек, артрозом и другими заболеваниями. Для избавления от этого состояния необходимо устранить его причину, отмечает врач.

Есть несколько рекомендаций, которые могут помочь избавиться от тяжести в ногах:

— Носить удобную обувь.

— Избегать длительного стояния или сидения в одной позе.

— Поднимать ноги выше уровня сердца, когда вы сидите или лежите.

— Избегать перегрева ног.

— При необходимости использовать компрессионные чулки или гольфы.

В некоторых случаях достаточно просто немного изменить свой образ жизни и привычки, например, избавиться от лишнего веса, больше двигаться, гулять, плавать, кататься на велосипеде. В других случаях может потребоваться лечение, например, склеротерапия при варикозной болезни. Если у вас возникли отеки и тяжесть в ногах, необходимо обратиться к флебологу и провести ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, подытожила эксперт.

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