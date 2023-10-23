Питание при акне: какие продукты полезны для здоровья кожи

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Хотя акне может появиться у кого угодно, чаще всего оно возникает у подростков и молодых людей, и причины этого могут быть различными, такими как генетика, гормональные изменения, стресс и лекарства, пишет Pravda.Ru.
Несмотря на то, что не существует универсальной диеты для лечения акне, было доказано, что некоторые продукты полезны для здоровья кожи. Эксперт по эриксоновской терапии Георгий Суренян рассказал, какие именно продукты следует употреблять при акне.
В первую очередь, важно употреблять много фруктов и овощей, цельных злаков, нежирного белка и здоровых жиров. Благодаря этому сбалансированному питанию можно улучшить состояние кожи и снизить риск возникновения акне.
Фрукты и овощи содержат много антиоксидантов, которые защищают кожу от повреждений. Особенно полезными для кожи являются ягоды, цитрусовые, зелень и морковь.
Цельные злаки богаты клетчаткой, которая помогает регулировать гормоны и уменьшить воспаление. К примеру, можно употреблять коричневый рис, киноа и цельнозерновой хлеб.
Белки в виде птицы, рыбы и тофу обеспечивают организм необходимыми аминокислотами для строительства и восстановления клеток кожи.
Здоровые жиры, такие как авокадо, орехи и оливковое масло, помогают снизить воспаление и улучшить состояние кожи. Но важно употреблять их в разумных количествах, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Кроме правильного питания, также следует избегать определенных продуктов, которые могут ухудшить акне. Это обработанные продукты, напитки с высоким содержанием сахара и жирные молочные продукты. Они могут усилить воспаление и вызвать гормональный дисбаланс.
Помимо диеты, есть и другие способы уменьшить количество прыщей. Нужно использовать мягкие средства по уходу за кожей, избегать прикосновений к лицу и следовать правилам гигиены. Все это поможет улучшить состояние кожи.