Нутрициолог рассказала, почему так важно лечить кисту зуба

Если киста вызывает сильную боль или значительно разрастается, может понадобиться хирургическое вмешательство. В таком случае высверливается отверстие в десне, резекция проводится самой кисты и части корня зуба. Затем полость заполняется костной тканью и закрывается защитной мембраной. Однако хирургический метод имеет свои ограничения, особенно при доступе к удаленным зубам или мудрости. В таких случаях применяют либо лечение через канал, либо удаление зуба вместе с кистой.