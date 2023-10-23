Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Нутрициолог рассказала, почему так важно лечить кисту зуба

23 октября 2023, 10:15
Киста зуба представляет собой маленький пузырек, наполненный гноем и жидкостью, который образуется у корня зуба. Некоторые люди не считают эту проблему серьезной и не обращают на нее внимания. Однако важно понимать, что это гнойное новообразование, которое может стать опасным.

Киста может не только расти, но и превратиться в злокачественную опухоль. Кроме того, она может вызвать разрушение кости челюсти, потерю зуба и гнойное воспаление. Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказывает Pravda.Ru о том, как лечить кисту зуба.

Киста зуба может образоваться из-за невылеченного кариеса, плохо запломбированных каналов зуба, тяжелых инфекционных заболеваний или осложнений при прорезывании зубов. Бывает и так, что сама киста спровоцирует повторяющийся гайморит, который невозможно вылечить. Если киста расположена на верхней челюсти близко к носу, то это может указывать на гайморовы пазухи.

Кисты обычно случайно обнаруживаются при осмотре у стоматолога или при рентген-снимке челюсти.

Домашнее лечение кисты зуба невозможно, поэтому следует обратиться к хорошему стоматологу. Лечение может быть консервативным, с закладыванием лекарства в кисту через очищенные и дезинфицированные каналы зуба. Канал потом временно запломбируется, пока киста полностью не исчезнет, что может занять около 4-6 месяцев.

Если киста вызывает сильную боль или значительно разрастается, может понадобиться хирургическое вмешательство. В таком случае высверливается отверстие в десне, резекция проводится самой кисты и части корня зуба. Затем полость заполняется костной тканью и закрывается защитной мембраной. Однако хирургический метод имеет свои ограничения, особенно при доступе к удаленным зубам или мудрости. В таких случаях применяют либо лечение через канал, либо удаление зуба вместе с кистой.

Подпишитесь
«Щекотливая тема»: как в Омске относятся к появлению нового митрополита
Сегодня, 11:24
Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
Сегодня, 04:58
«Асфальт разбит и вечно лужи». Омичи рассказали о состоянии дороги к детскому саду
Сегодня, 08:10
«Ломают психику». Воспитанник омского детдома заявил об издевательствах воспитателей
Сегодня, 08:03
У омского застройщика «Догма» поменялся генеральный директор
Сегодня, 06:28
«Ложь». Юрист отреагировал на заявление главы омского минобра о насилии в детдоме
Сегодня, 07:14