Нутрициолог рассказала, почему так важно лечить кисту зуба

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Киста может не только расти, но и превратиться в злокачественную опухоль. Кроме того, она может вызвать разрушение кости челюсти, потерю зуба и гнойное воспаление. Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказывает Pravda.Ru о том, как лечить кисту зуба.
Киста зуба может образоваться из-за невылеченного кариеса, плохо запломбированных каналов зуба, тяжелых инфекционных заболеваний или осложнений при прорезывании зубов. Бывает и так, что сама киста спровоцирует повторяющийся гайморит, который невозможно вылечить. Если киста расположена на верхней челюсти близко к носу, то это может указывать на гайморовы пазухи.
Кисты обычно случайно обнаруживаются при осмотре у стоматолога или при рентген-снимке челюсти.
Домашнее лечение кисты зуба невозможно, поэтому следует обратиться к хорошему стоматологу. Лечение может быть консервативным, с закладыванием лекарства в кисту через очищенные и дезинфицированные каналы зуба. Канал потом временно запломбируется, пока киста полностью не исчезнет, что может занять около 4-6 месяцев.
Если киста вызывает сильную боль или значительно разрастается, может понадобиться хирургическое вмешательство. В таком случае высверливается отверстие в десне, резекция проводится самой кисты и части корня зуба. Затем полость заполняется костной тканью и закрывается защитной мембраной. Однако хирургический метод имеет свои ограничения, особенно при доступе к удаленным зубам или мудрости. В таких случаях применяют либо лечение через канал, либо удаление зуба вместе с кистой.