Нутрициолог перечислила соевые продукты, которые помогут похудеть

Они помогают снижать уровень «плохого» холестерина, благоприятно влияют на менопаузу у женщин и не нарушают гормональный баланс у мужчин. Международные организации, такие как ВОЗ и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, признают сою безопасным продуктом питания, пишет Pravda.Ru.