Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Нутрициолог перечислила соевые продукты, которые помогут похудеть

23 октября 2023, 08:21
Соевые продукты, такие как тофу и эдамаме, являются неотъемлемой частью азиатской кухни. Они богаты растительным белком, волокнами, полезными жирами омега-3,6, витаминами группы В, калием, магнием и изофлавонами. Нутрициолог Наталья Костенко подчеркивает их пользу для здоровья.

Они помогают снижать уровень «плохого» холестерина, благоприятно влияют на менопаузу у женщин и не нарушают гормональный баланс у мужчин. Международные организации, такие как ВОЗ и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, признают сою безопасным продуктом питания, пишет Pravda.Ru.

Тофу, или соевый творог, является полезным продуктом растительного происхождения. Он содержит высокое количество белка, что делает его отличной альтернативой животному белку для вегетарианцев и веганов. Тофу также способствует предотвращению болезней сердца, контролю веса, здоровью пищеварительной системы и гормональному здоровью.

Однако при гипотиреозе употребление продуктов из сои следует обсудить с врачом. Важно помнить, что потребности в питании у каждого человека индивидуальны, поэтому перед внесением значительных изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Подпишитесь
«Щекотливая тема»: как в Омске относятся к появлению нового митрополита
Сегодня, 11:24
Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
Сегодня, 04:58
«Асфальт разбит и вечно лужи». Омичи рассказали о состоянии дороги к детскому саду
Сегодня, 08:10
«Ломают психику». Воспитанник омского детдома заявил об издевательствах воспитателей
Сегодня, 08:03
У омского застройщика «Догма» поменялся генеральный директор
Сегодня, 06:28
«Ложь». Юрист отреагировал на заявление главы омского минобра о насилии в детдоме
Сегодня, 07:14