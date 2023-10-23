Нутрициолог перечислила соевые продукты, которые помогут похудеть

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Они помогают снижать уровень «плохого» холестерина, благоприятно влияют на менопаузу у женщин и не нарушают гормональный баланс у мужчин. Международные организации, такие как ВОЗ и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, признают сою безопасным продуктом питания, пишет Pravda.Ru.
Тофу, или соевый творог, является полезным продуктом растительного происхождения. Он содержит высокое количество белка, что делает его отличной альтернативой животному белку для вегетарианцев и веганов. Тофу также способствует предотвращению болезней сердца, контролю веса, здоровью пищеварительной системы и гормональному здоровью.
Однако при гипотиреозе употребление продуктов из сои следует обсудить с врачом. Важно помнить, что потребности в питании у каждого человека индивидуальны, поэтому перед внесением значительных изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.