Криштиану Роналду о будущем: мысли нападающего 'Аль-Насра'

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года и заключил контракт с клубом до 2025 года. На данный момент португальский футболист провел 12 матчей в различных соревнованиях, забив 12 голов и отдав шесть результативных передач. Об этом сообщается на сайте «Чемпионат».