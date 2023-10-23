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Криштиану Роналду о будущем: мысли нападающего 'Аль-Насра'

23 октября 2023, 08:52
Форвард футбольного клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился своими мыслями о будущем. По его словам, он планирует продолжать играть в этом и следующем сезонах, а затем принять решение о дальнейшей карьере, основываясь на состоянии своего тела, пишет Pravda.Ru.

Информацию об этом сообщает издание O Jogo.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года и заключил контракт с клубом до 2025 года. На данный момент португальский футболист провел 12 матчей в различных соревнованиях, забив 12 голов и отдав шесть результативных передач. Об этом сообщается на сайте «Чемпионат».

После 10 матчей в Про-Лиге Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает третье место в таблице с 22 очками.

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