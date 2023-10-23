Криштиану Роналду о будущем: мысли нападающего 'Аль-Насра'

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Информацию об этом сообщает издание O Jogo.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года и заключил контракт с клубом до 2025 года. На данный момент португальский футболист провел 12 матчей в различных соревнованиях, забив 12 голов и отдав шесть результативных передач. Об этом сообщается на сайте «Чемпионат».
После 10 матчей в Про-Лиге Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает третье место в таблице с 22 очками.