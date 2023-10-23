Франко-российская ТПП ведет работу по развитию виноделия в РФ

Posted 23 октября, 16:45
Published 23 октября, 16:45
Modified 23 октября, 16:45
Updated 23 октября, 16:45
Как сообщает newstracker.ru, такой визит оказался достаточно рискованным мероприятием для французов. Ранее Европейский союз ввел запрет на поставки вина в Россию, хотя речь шла только о тех образцах, стоимость которых превышает 300 евро за литр. Также стоит отметить, что МИД Франции при этом «формально не рекомендует посещать Россию».
Гости помимо естественной выгоды настроены на то, чтобы сохранить подлинную связь с гражданами России.
В международную организацию по виноградарству и виноделию (OIV) входят 50 стран, включая и РФ. 12 июля 2021 года было решено, что русский язык станет шестым официальным языком OIV — это правило действует и по сей день.
Начиная с 1987 года OIV ежегодно выдает международный диплом магистра наук в области управления виноградарско-винодельческой отраслью (OIV Master of Sciences in Wine Management). Его получают и российские студенты, о чем упомянул глава Франко-российской торгово-промышленной палаты, выпускник OIV Master of Sciences in Wine Management (P33) Павел Николаевич Шинский.
Качественное, уникальное вино высоко ценится во многих странах. Франко-российское деловое сообщество старается работать, используя этот ресурс и действуя одновременно в нескольких направлениях.
Первое — культурологическое. Два года назад Франко-российская торгово-промышленная палата учредила собственный «Винститут» — экспертный центр, в котором ведется работа по популяризации самых достойных французских вин, реализуемых в России. Благодаря участию такого стратегического партнера, как Фонд Росконгресс, планируется издание уникальных профессиональных карт российских винодельческих регионов. Презентация будет проходить на тематической площадке Фонда Росконгресс «ВиноГрад» на предстоящем ПМЭФ-2024.
Второе направление — коммуникационное. 9 и 10 ноября при содействии Фонда Росконгресс в столице состоится второй Российский винодельческий форум.
Третье направление — дипломатическое. Обеспечение стабильного присутствия России в работе OIV, приглашение российской делегации на 100-летний юбилей организации в следующем году, проведение отраслевых мероприятий в России с привлечением дружественных представителей недружественных стран на площадках Фонда Росконгресс и за их пределами.
Ряд подобных инициатив уже удалось успешно реализовать, другие готовятся к запуску. Отечественное виноделие в настоящее время стремительно развивается, и на этом фоне сохранение законного места в большой международной винной семье даст дополнительный импульс для дальнейшего прогресса