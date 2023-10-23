Франко-российская ТПП ведет работу по развитию виноделия в РФ

Как сообщает newstracker.ru, такой визит оказался достаточно рискованным мероприятием для французов. Ранее Европейский союз ввел запрет на поставки вина в Россию, хотя речь шла только о тех образцах, стоимость которых превышает 300 евро за литр. Также стоит отметить, что МИД Франции при этом «формально не рекомендует посещать Россию».