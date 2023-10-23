Эксперт по продвижению в соцсетях рассказала, зачем специалистам вести свою страничку

«Я долгое время не показывала свои успехи в SMM в своем профиле. Мне казалось, что если я начну делиться рабочими моментами со своей аудиторией, то они перестанут быть заинтересованными. Но когда я наконец решила изменить хотя бы шапку профиля, ко мне начали приходить запросы на сотрудничество через прямые сообщения. Мои охваты увеличились, а число подписчиков только возросло. Многие знакомые, которые не знали о моей деятельности, стали обращаться ко мне за помощью», — рассказала о своем опыте Ева Холминская.