Эксперт по продвижению в соцсетях рассказала, зачем специалистам вести свою страничку

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Давайте разберемся. Представьте, что вы решили поужинать в ресторане после прогулки. Вы видите два входа. У одного яркая вывеска с названием ресторана, уютная летняя веранда и приятные девушки хостес с меню. Второй ведет в подвал здания, на двери только наклейка с рабочим временем. Какой ресторан вы выберете? Естественно, тот, который уже заинтересовал вас своим внешним видом. То же самое происходит с личным брендом специалиста. Это путь к самореализации и созданию образа в глазах людей, сообщила специалист в беседе с Pravda.Ru.
Что дает ведение странички в соцсетях:
— Доверие. Соцсети — это ваша презентация. Заказчикам важно знать, с кем они имеют дело, чем вы занимаетесь и почему стоит выбирать именно вас.
— Личный бренд. Формирование уникального образа помогает заказчикам увидеть вашу уникальность и уровень статуса.
— Привлечение новых клиентов. Благодаря правильному оформлению профиля, клиенты могут найти вас сами и предложить сотрудничество. Ваш профиль будет работать на вас самостоятельно.
«Я долгое время не показывала свои успехи в SMM в своем профиле. Мне казалось, что если я начну делиться рабочими моментами со своей аудиторией, то они перестанут быть заинтересованными. Но когда я наконец решила изменить хотя бы шапку профиля, ко мне начали приходить запросы на сотрудничество через прямые сообщения. Мои охваты увеличились, а число подписчиков только возросло. Многие знакомые, которые не знали о моей деятельности, стали обращаться ко мне за помощью», — рассказала о своем опыте Ева Холминская.
Эксперт уверена, что чем больше вы присутствуете в соцсетях, тем больше шансов стать успешным специалистом. Не бойтесь проявлять себя!