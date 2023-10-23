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Диетолог назвал продукты, которые быстро снижают холестерин

23 октября 2023, 08:01
Один из факторов, который приводит к повышенному уровню холестерина в организме, это неправильное и несбалансированное питание. Как можно снизить уровень холестерина с помощью питания, рассказывает диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Чтобы поддерживать здоровый образ жизни, очень важно составить свою диету таким образом, чтобы продукты были полезными, а не причиной проблем. Фактически, новые технологии в области питания развиваются очень быстро, так что скоро фармацевтическая отрасль может потерять свои позиции. Если начать заботиться о своем здоровье с ранних лет и правильно питаться, то в будущем не придется переживать о болезнях, пишет Pravda.Ru.

В отношении холестерина, первая вещь, которая является провокатором его повышенного уровня, — это избыток продуктов, содержащих насыщенные жиры, трансжиры и естественные трансжиры. Это животные и молочные продукты. Например, в сливочном масле может быть до 8% естественных трансжиров. Такие продукты следует употреблять в ограниченных количествах.

Второй фактор — это слишком калорийное питание. Главным источником повышенного холестерина становятся продукты с быстрыми углеводами, особенно с добавленным сахаром. Нужно снизить количество потребляемых калорий, так как добавление сахара в чай, кофе, выпечку, десерты только увеличивает общую калорийность пищи.

Третий фактор — чтобы снизить холестерин, нужно избавиться от лишнего веса. Если у вас высокий холестерин, то, скорее всего, у вас есть лишний вес. Переходите на растительное питание, увеличьте потребление клетчатки, которая содержится в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах. Откажитесь от сладких напитков, сладких продуктов, продуктов с быстрыми углеводами, мясных и молочных продуктов. Особое внимание следует уделить растительным источникам белка.

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