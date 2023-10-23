Диетолог назвал продукты, которые быстро снижают холестерин

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Чтобы поддерживать здоровый образ жизни, очень важно составить свою диету таким образом, чтобы продукты были полезными, а не причиной проблем. Фактически, новые технологии в области питания развиваются очень быстро, так что скоро фармацевтическая отрасль может потерять свои позиции. Если начать заботиться о своем здоровье с ранних лет и правильно питаться, то в будущем не придется переживать о болезнях, пишет Pravda.Ru.
В отношении холестерина, первая вещь, которая является провокатором его повышенного уровня, — это избыток продуктов, содержащих насыщенные жиры, трансжиры и естественные трансжиры. Это животные и молочные продукты. Например, в сливочном масле может быть до 8% естественных трансжиров. Такие продукты следует употреблять в ограниченных количествах.
Второй фактор — это слишком калорийное питание. Главным источником повышенного холестерина становятся продукты с быстрыми углеводами, особенно с добавленным сахаром. Нужно снизить количество потребляемых калорий, так как добавление сахара в чай, кофе, выпечку, десерты только увеличивает общую калорийность пищи.
Третий фактор — чтобы снизить холестерин, нужно избавиться от лишнего веса. Если у вас высокий холестерин, то, скорее всего, у вас есть лишний вес. Переходите на растительное питание, увеличьте потребление клетчатки, которая содержится в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах. Откажитесь от сладких напитков, сладких продуктов, продуктов с быстрыми углеводами, мясных и молочных продуктов. Особое внимание следует уделить растительным источникам белка.