Диетолог назвал продукты, которые быстро снижают холестерин

Чтобы поддерживать здоровый образ жизни, очень важно составить свою диету таким образом, чтобы продукты были полезными, а не причиной проблем. Фактически, новые технологии в области питания развиваются очень быстро, так что скоро фармацевтическая отрасль может потерять свои позиции. Если начать заботиться о своем здоровье с ранних лет и правильно питаться, то в будущем не придется переживать о болезнях, пишет Pravda.Ru.