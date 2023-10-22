Председатель Луганской организации инвалидов ставит на ноги братьев по несчастью

— Позвонил как-то вечером паренек. Рассказал, что на войне ему оторвало две ноги и руку. Я стал звонить и в конце концов «выбил» для него хорошие бионические протезы. У парня теперь полноценная жизнь. Когда ты смотришь в глаза человеку, который после таких травм долго находился в инвалидном кресле, а тут идет на своих ногах, этого не передать словами! Я сам через это прошел, а теперь смотрю на парней, которые тоже становятся на ноги, и испытываю сумасшедшие эмоции, — рассказывает Александр.