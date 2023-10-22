Председатель Луганской организации инвалидов ставит на ноги братьев по несчастью

Posted 22 октября, 12:05
Published 22 октября, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Оказавшись в нелегкой ситуации, Александр не знал, что делать и как жить дальше. Но у каждого есть человек, который поддерживает, дает наставления, придает уверенности. Совершенно случайно Александр встретил такого человека, Сергея Батицкого, который поставил его на ноги в буквальном смысле слова.
— Он говорил, что нельзя падать духом, все будет хорошо. Отвез меня в Москву, научил ходить заново, дал наставления, и пошел я дальше в бой. Успел даже повоевать, но понял, что для меня это сложно, не могу справиться со многими задачами, — вспоминает участник проекта #безграничные_донбасс.
Ушел на военную пенсию, и судьба организовала ему встречу с еще одним замечательным человеком, Еленой Рожковой, председателем Республиканского центра социальной реабилитации инвалидов. Начали работать вместе, а сейчас Александр сам руководит региональной организацией Всероссийского общества инвалидов.
Любую человеческую боль он воспринимает как свою, особенно когда речь идет о парнях, потерявших на войне конечности, получивших серьезные травмы. К нему обращаются в любое время дня и ночи, понимая: поможет! Уже наработаны связи с клиниками, ортопедическими предприятиями, Всероссийским обществом инвалидов. Несколько телефонных звонков — и человека готовы принять, поставить на ноги, сделать ручные протезы. Луганская организация помогает средствами реабилитации и гигиены.
— Позвонил как-то вечером паренек. Рассказал, что на войне ему оторвало две ноги и руку. Я стал звонить и в конце концов «выбил» для него хорошие бионические протезы. У парня теперь полноценная жизнь. Когда ты смотришь в глаза человеку, который после таких травм долго находился в инвалидном кресле, а тут идет на своих ногах, этого не передать словами! Я сам через это прошел, а теперь смотрю на парней, которые тоже становятся на ноги, и испытываю сумасшедшие эмоции, — рассказывает Александр.
Он всегда в гуще общественной жизни. Проходит обучение по доступной среде, участвует в спортивных мероприятиях, в том числе международных. Недавно на спартакиаде в Беларуси занял первое место по армрестлингу и по стрельбе. Говорит, что самое сложное для него в занятиях спортом — перебороть свою лень. А еще он ремонтирует машины, это его давнее увлечение.
— Ребята, какая бы ни была жизнь, она прекрасна! Становимся на ноги — и двигаемся. Никогда нельзя вешать нос, — оптимистично заявляет Александр Ковалев.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.