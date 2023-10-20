Лучшим коммуникационным проектам ТЭК и промышленности вручили награды «КонТЭКста»

Напомним: премия «КонТЭКст» объединяет экспертов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров, представляющих все отрасли топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст» был запущен пресс-центром Минэнерго России в 2009 году и с тех пор приобрел статус официального мероприятия Российской ассоциации по связям с общественностью. История конкурса насчитывает более 400 энергокомпаний-участников, представляющих весь спектр отраслей ТЭК. Здесь имеются в виду электроэнергетика, атомная энергетика, нефтегазовый сектор, угольная промышленность и энергетическое машиностроение.