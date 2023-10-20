Лучшим коммуникационным проектам ТЭК и промышленности вручили награды «КонТЭКста»

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В этом году вручение премии «КонТЭКст» прошло в рамках Российской энергетической недели. Участниками программы мероприятий стали представители разных компаний ТЭК и промышленности из всех регионов страны.
Премия включала несколько блоков: дни открытых презентаций, арт-фестиваль «В конТЭКсте культуры», коммуникационная сессия в рамках Российской энергетической недели в Манеже, экскурсии в телецентр «Останкино», мастер-классы ведущих экспертов коммуникаций и тележурналистики, торжественная церемония награждения победителей.
Отбор призеров конкурса производился на основании работ конкурсантов, вышедших в финал премии. Победителей наградили дипломами, сувенирами от партнеров премии, книгами издательства «Манн, Иванов и Фербер»; также среди памятных подарков была книга Светланы Колосовой «Звезда эфира» и вино от FortWine. Главным призом премии стали эксклюзивные хрустальные вазы, вручную сделанные мастерами-стеклодувами завода из Гусь-Хрустального.
Напомним: премия «КонТЭКст» объединяет экспертов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров, представляющих все отрасли топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст» был запущен пресс-центром Минэнерго России в 2009 году и с тех пор приобрел статус официального мероприятия Российской ассоциации по связям с общественностью. История конкурса насчитывает более 400 энергокомпаний-участников, представляющих весь спектр отраслей ТЭК. Здесь имеются в виду электроэнергетика, атомная энергетика, нефтегазовый сектор, угольная промышленность и энергетическое машиностроение.
Роль информационного партнера премии выполнял медиахолдинг 1МI.