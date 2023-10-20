Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил планы по сотрудничеству с представителем КНР

Заместитель мэра города Чунцин напомнил о визите Си Цзиньпина в Россию, который состоялся в марте 2023 года. По итогам встречи с президентом РФ были заключены договоренности, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества. Чунцин также рассматривает возможность укрепления всестороннего взаимодействия с РФ. В частности, это сотрудничество в торговой, энергетической и транспортной сферах. Чен Мингбо рассказал о большом рынке промтоваров и автозапчастей в Чунцине. На сегодняшний день в городе работает более 20 автопредприятий и более 1000 компаний по производству автозапчастей. Всю эту продукцию можно экспортировать.