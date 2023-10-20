Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил планы по сотрудничеству с представителем КНР

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Как передает издание riamo.ru со ссылкой на Андрея Воробьева, президент РФ постоянно обращает внимание на особые отношения России с Китаем и председателем КНР Си Цзиньпином. Власти Подмосковья намерены внести свой вклад в выстраивание и развитие сотрудничества. В частности, китайский автопром растет, в связи с чем на данном этапе на первый план вышел вопрос локализации производства, поэтому в программу делового визита губернатора вошли встречи с крупнейшими представителями производства автомобилей в Китае. Андрей Воробьев напомнил об уходе с российского рынка западных компаний, а это значит, что у КНР появился хороший шанс занять освободившуюся нишу.
Чен Мингбо обратил внимание, что город Чунцин играет большую роль в развитии всей промышленности Китайской Народной Республики. В городе работают предприятия практически всех отраслей, активно развиваются передовые направления. Например, технологии высокоскоростной передачи данных и разработка новых источников энергии.
Заместитель мэра города Чунцин напомнил о визите Си Цзиньпина в Россию, который состоялся в марте 2023 года. По итогам встречи с президентом РФ были заключены договоренности, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества. Чунцин также рассматривает возможность укрепления всестороннего взаимодействия с РФ. В частности, это сотрудничество в торговой, энергетической и транспортной сферах. Чен Мингбо рассказал о большом рынке промтоваров и автозапчастей в Чунцине. На сегодняшний день в городе работает более 20 автопредприятий и более 1000 компаний по производству автозапчастей. Всю эту продукцию можно экспортировать.
Отдельно на встрече рассматривались перспективы взаимодействия России и Китая в сфере образования. В частности, речь шла об обмене языковыми практиками.
«Мы благодарны Китаю за его последовательную политику и возможность сотрудничать в разных сферах деятельности, не только в экономике. Буквально месяц назад представители ведущих школ Московской области имели возможность посетить школы и университеты Китая, знакомясь с нюансами, современными методиками образования. И такое сотрудничество в этой сфере также важно», — сказал Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что на сегодняшний день китайский и английский языки являются самыми востребованными в Московской области, а в Китае изучают русский язык. Власти Подмосковья заинтересованы в том, чтобы обмениваться опытом по таким программам. На встрече стороны решили, что китайские педагоги будут оказывать помощь в обучении китайскому языку школьников Подмосковья.