Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил планы по сотрудничеству с представителем КНР

Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил планы по сотрудничеству с представителем КНР

20 октября 2023, 12:25
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в КНР и провел встречу с первым заммэра города Чунцин Ченом Мингбо. В повестку вошли вопросы сотрудничества в сфере образования и автомобильной промышленности.

Как передает издание riamo.ru со ссылкой на Андрея Воробьева, президент РФ постоянно обращает внимание на особые отношения России с Китаем и председателем КНР Си Цзиньпином. Власти Подмосковья намерены внести свой вклад в выстраивание и развитие сотрудничества. В частности, китайский автопром растет, в связи с чем на данном этапе на первый план вышел вопрос локализации производства, поэтому в программу делового визита губернатора вошли встречи с крупнейшими представителями производства автомобилей в Китае. Андрей Воробьев напомнил об уходе с российского рынка западных компаний, а это значит, что у КНР появился хороший шанс занять освободившуюся нишу.

Чен Мингбо обратил внимание, что город Чунцин играет большую роль в развитии всей промышленности Китайской Народной Республики. В городе работают предприятия практически всех отраслей, активно развиваются передовые направления. Например, технологии высокоскоростной передачи данных и разработка новых источников энергии.

Заместитель мэра города Чунцин напомнил о визите Си Цзиньпина в Россию, который состоялся в марте 2023 года. По итогам встречи с президентом РФ были заключены договоренности, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества. Чунцин также рассматривает возможность укрепления всестороннего взаимодействия с РФ. В частности, это сотрудничество в торговой, энергетической и транспортной сферах. Чен Мингбо рассказал о большом рынке промтоваров и автозапчастей в Чунцине. На сегодняшний день в городе работает более 20 автопредприятий и более 1000 компаний по производству автозапчастей. Всю эту продукцию можно экспортировать.

Отдельно на встрече рассматривались перспективы взаимодействия России и Китая в сфере образования. В частности, речь шла об обмене языковыми практиками.

«Мы благодарны Китаю за его последовательную политику и возможность сотрудничать в разных сферах деятельности, не только в экономике. Буквально месяц назад представители ведущих школ Московской области имели возможность посетить школы и университеты Китая, знакомясь с нюансами, современными методиками образования. И такое сотрудничество в этой сфере также важно», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день китайский и английский языки являются самыми востребованными в Московской области, а в Китае изучают русский язык. Власти Подмосковья заинтересованы в том, чтобы обмениваться опытом по таким программам. На встрече стороны решили, что китайские педагоги будут оказывать помощь в обучении китайскому языку школьников Подмосковья.

Подпишитесь
Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
Вчера, 12:07
В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб
Вчера, 10:58
Дети могут провалиться. В одном из омских дворов земля ушла из-под ног
Сегодня, 02:16
В дептрансе мэрии Омска назначили нового заместителя директора
Сегодня, 04:53
Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»
Сегодня, 04:17
«Двушки» от 5,5 млн. В Омске на Завертяева сдали в эксплуатацию новостройку
Сегодня, 02:47