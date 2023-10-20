Гендиректор РЭО Денис Буцаев проверил ход рекультивации полигона в Кабардинке

В рамках своей рабочей поездки в Краснодарский край 19 октября гендиректор ППК «РЭО» напомнил, что рекультивация полигона в Кабардинке ведется с начала этого года согласно поручению главы государства о ликвидации объектов инфраструктуры обращения с отходами. Буцаев пообещал, что финальная стадия рекультивации будет завершена в течение ближайшего месяца. Как сообщает newstracker.ru, до конца ноября планируется посев травы и посадка деревьев. После проведения всех работ на этом месте планируют создать парк имени Федора Конюхова.