Гендиректор РЭО Денис Буцаев проверил ход рекультивации полигона в Кабардинке

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
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Updated Сегодня, 17:36
В рамках своей рабочей поездки в Краснодарский край 19 октября гендиректор ППК «РЭО» напомнил, что рекультивация полигона в Кабардинке ведется с начала этого года согласно поручению главы государства о ликвидации объектов инфраструктуры обращения с отходами. Буцаев пообещал, что финальная стадия рекультивации будет завершена в течение ближайшего месяца. Как сообщает newstracker.ru, до конца ноября планируется посев травы и посадка деревьев. После проведения всех работ на этом месте планируют создать парк имени Федора Конюхова.
В проекте рекультивации предусмотрено формирование тела полигона с нормативными откосами, обустройство многослойного рекультивационного экрана на поверхности ТКО с целью задержания осадков от проникновения в свалочное тело, оборудование пассивной системы дегазации (30 скважин). Во все скважины планируется установить биофильтр со сменной загрузкой.
Полигон в окрестностях Кабардинки использовался по своему прямому назначению с 1973 года по август 2017-го, а следующие шесть лет он пребывал в нерабочем состоянии. Большая часть отходов, которые находятся на данном объекте, — бытовой и строительный мусор объемом 1,66 миллиона тонн.
Изучив готовность объекта, Денис Буцаев и заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин организовали рабочее совещание, главными темами которого стали перспективы строительства новых объектов по обращению с ТКО в Краснодарском крае по концессии.
Рекультивация полигона в Кабардинке положительно влияет на экологию в регионе и способствует формированию экономики замкнутого цикла.